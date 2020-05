Óriási csatában Button lemaradt a győzelemről, így Magnussen nyert a legendák versenyén!

A The Race ezen a hétvégén is megrendezte a legendák versenyét, ahol Jenson Button, Emerson Fittipaldi, Jan Magnussen, David Brabham, Mika Salo és Vitantonio Liuzzi is indult.

A legendák ismét a McLaren M23-mal versenyeztek, az időmérőn pedig Jenson Button volt a leggyorsabb Kanaan, Jan Magnussen és Pirro előtt. Liuzzi ötödik, Brabham hatodik, Salo hetedik lett.

Még több hír: Barcelona felajánlotta, hogy versenyt rendez zárt kapuk mögött

A rajtnál Jan Magnussen jött fel az első helyre, miután kiválóan rajtolt, Button a második, Kanaan a harmadik helyen állt. Salo a negyedik, Liuzzi pedig az ötödik helyen haladt, míg a 15 fős mezőny végén a kétszeres F1-es világbajnok Emerson Fittipaldi állt.

Magnussen nem tudott elnyúlni Buttontől, és Kanaan sem volt messze a vezető párostól. Az ötödik körben aztán Button kicsit meglökte Magnussent, aki meg is csúszott, viszont korrigálni tudott, így az élen maradt.

Magnussen és Button hosszú körökön keresztül fél másodpercen belül volt egymáshoz képest, viszont a helyezésük nem változott, és végül a fantasztikus versenyen Button három tizedmásodperccel maradt el Magnussentől.

A virtuális dobogóra még Mika Salo állhatott fel, Pirro negyedik, Kanaan az ötödik lett. Emerson Fittipaldi a tizennegyedik helyen ért célba, míg Liuzzi végül kiesett.

Sorozatunk következő részében a bakui versenypályát nézhetitek meg visszafelé, ami ugyancsak egy érdekes kihívást jelenthetne a versenyzőknek és a csapatoknak a részben eltérő beállításokkal.