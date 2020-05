Onboard nézetből Alonso szimulátoros debütálása (videó)

Sebastian Vettel után Fernando Alonso volt a következő F1-es világbajnok vendégszereplő a The Race nagy szimulátoros eseményén. A legendák bajnokságában Jenson Button például az egyik nagy favorit, de Juan Pablo Montoya is esélyes.

Sajnos Vettel a pár héttel ezelőtti bemutatkozása óta nem képviseltette magát a versenyen, de jó hír, hogy szombaton Alonso újra akcióba lendül, ezúttal Indianapolisban, ahol Mario Andretti és Emerson Fittipaldi is elindulnak.

Egészen hihetetlen, hogy milyen rajtrácsot hozott össze a The Race Indianapolisra. A pilóták modern IndyCar-autókkal fognak versenyezni, de most még maradjunk egy kicsit Alonso bemutatkozásánál, ami a virtuális Zandvoortban történt meg.

Alonso remekül kezdett, és az időmérőn az élmezőnyben végzett, de egyik futamát sem tudta befejezni, és több incidense is volt. Az azonban vitathatatlan, hogy a nagyon kevés gyakorlás ellenére gyors tudott lenni, és nem okozna meglepetést, ha szombaton harcban lenne a győzelemért.

A The Race közvetítése, ami más sorozatokat is tartalmaz, szombaton magyar idő szerint 18 órakor veszi kezdetét. Érdemes lesz figyelni az eseményeket, mert még sok más remek versenyző is rajthoz fog álli, akik a valóságban nyertek már Indianapolisban.