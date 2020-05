Ocon is ott lesz vasárnap a virtuális F1-es Monacói Nagydíjon

Szerdán több fontos hír is napvilágot látott az Esportban, és többek között az is kiderült, hogy további Virtuális Nagydíjakat rendeznek meg a Forma-1-ben, mivel a koronavírus miatt még mindig nem versenyezhet a mezőny a valóságban.

Erre leghamarabb július elején kerülhet sor Ausztriában, ahol az egészségügyi minisztérium válaszára várnak. Ezen a hétvégén Monacóban versenyzett volna a mezőny, de erre már nem kerülhet sor ebben az esztendőben, és a hercegségi pálya leghamarabb 2021-ben térhet vissza.

A virtuális Monacói Nagydíjat azonban megrendezik vasárnap este 7 órától, amin több aktív F1-es pilóta is részt fog venni. Nemrég Lando Norris sztárcsapattársáról írhattunk, most pedig kiderült, hogy Esteban Ocon is ott lesz a mezőny tagjaként a Renault F1 Team színeiben.

Ocon a tavalyi szezont a pálya szélén töltötte el, miután távoznia kellett a Racing Pointtól. Sokáig úgy tűnt, megkaphatja a Mercedes gyári ülését Valtteri Bottas helyén, de a vezetőség másképpen döntött, a Renault pedig lecsapott a fiatal tehetségre.

