Norris valódi Forma-1-es adatokat használt fel a virtuális IndyCar győzelméhez

A McLaren brit pilótája újra együtt dolgozott 2019-es versenymérnökével, Andrew Jarvis-szal, aki a McLaren Forma-1-es részlegéről az IndyCar részlegre váltott. Eredményes volt a közös munka, Norris ugyanis a pole-pozíció megszerzése után a futamot is megnyerte.

Elárulta, hogyan használta az előző évi Amerikai Nagydíjról származó Forma-1-es adatokat a fejlődéséhez.

„Valószínűleg sosem fordítottam még ennyi időt a tesztelésre, mint erre a versenyre” - mondta Norris. Rengeteg hasonlóság van a valódi pálya, és a szimulátor között. Előszedtünk tavalyi adatokat is, amikor a Forma-1-ben mentem itt, a COTA-n.”

Lando Norris, McLaren Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Bizonyos dolgokat teljesen ugyanúgy csináltam, a jó és a rossz értelemben is, mint a valódi versenyen. Ennek a része volt a valódi mérnökökkel való együttműködés, ahogyan összehasonlítottuk Pato, (O’Ward) Ollie, (Oliver Askew) Robby (Robert Wickens) és az én adataimat, és nem én voltam mindenhol a leggyorsabb.”

„Sokat javítottam az időmön azzal, hogy néztem az adatokat, és ahogyan csapatként együtt működtünk, nem csak egyedül. Komolyabb volt az egész.”

Norris a futam közepén megforgott, de így is ő végeztt az első helyen. A verseny közben Norris továbbra is nyitva hagyja a Twitch beszélgetőpaneljét, és most is viccesen rájuk fogta a megforgását.

Lando Norris, Arrow McLaren SP Fotó készítője: Chris Graythen - Getty Images

„Ad egy kis extra nyomást” - ismerte el Norris. „meg kell osztanom a figyelmemet a chat, és a következő fékpont között, ami gyakran igen rosszul végződik. Nem igazán megy a kettő egyszerre, és amikor hibázok rendszerint a chatre fogom, mert mindig próbálom olvasni az üzeneteket vezetés közben is.”

A versenyt az iRacing szimulátorban tartották, amelyet az egyik legvalósághűbb otthoni programnak tartanak, Norris szerint az IndyCar is jól szervezte meg a virtuális bajnokságot.

„Jó, hogy mindenkinek egyenlőek a beállítások, mindenki egy hasonló szintről indul. Kevesebbet kell ezzel foglalkozni, ami szerintem nagyon jó. Tetszik a bajnokság, mert korlátlan ideig lehet tesztelni, beállításokat készíteni, nem úgy, mint a valóságban. Ez kívülről is jobbá teszi a versenyzést.”

„De még ezeken kívül is rengeteg dolog van, amit csinálhatsz, a stratégia, a kommunikáció. Folyamatosan kérdezgettem a mérnökeimet, vagy Jarvot, hogy hányszor használta Pato az előzés gombot, és két körrel a vége előtt még volt neki 4, nekem meg már csak 1, szóval kicsit aggódtam.”

„Nem lett volna ennyire jó, ha olyasvalakivel csináltam volna, akit nem ismerek. Nem lett volna rossz, de Jarvot nagyon jól ismerem, mivel egy évig a versenymérnököm volt, ez nagyon sokat segített. Tudta, hogyan akarom vezetni az autót, hogyan vezetem az autót, a gyengeségeimet, erősségeimet, és így tovább.”

Lando Norris, Arrow McLaren SP Fotó készítője: Chris Graythen - Getty Images

„100%, hogy ez segített. Ha még több mindent kellett volna csinálni, például a beállítások terén, akkor még nehezebb lett volna, de még nagyobb előny lett volna, hogy ismerem azt, akivel együtt dolgoztam.”

Norris elmondta, hogy szívesen visszatérne a hétvégi versenyre is, azonban szerinte hátrányban lesz az oválpályákkal kapcsolatos tapasztalatok híján.

„Mentem már pár oválpályán iRacingben, nem Indianapolisban. A legtöbb IndyCar pilóta sokkal jobban hozzá van szokva az oválversenyzéshez, én egyáltalán nem. Trükkös lesz. Olyan, mint most, amikor ők érkeztek az én világomba. Sok trükköt ismertem az iRacingben, hogyan kell ezt az autót ezen a pályán vezetni. Az oválpályán sokkal trükkösebb a gumi, üzemanyagspórolás. Még jobban fel kell zárkóznom majd.”

