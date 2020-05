Norris: Pagenaud nem hibáztathat engem a balesetéért

Pagenaud-t, és Graham Rahalt egyszerre előzte meg a verseny 62. körében Lando Norris, amikor a két pilóta kisodródott a pályán. A Penske pilótája azonban összetörte a kocsiját, ami után a bokszban végezte le az iRacingben lehetséges javításokat, majd mérnökének azt mondta, hogy „lökjük ki Norrist.”

Norris azt mondta az NBC-nek, hogy most is kitart a mozdulata mellett, amelyet Pagenaud mérnöke kritizált később. „Nagyon könnyű előzés volt. Jól jöttem ki az első kanyarból, ők meg kisodródtak. Nem kellett nagyon erőszakoskodnom, egyszerűen elmentem, és bőven hagytam helyet is.”

„Nagyot kellett volna ott fékeznem, hogy mögöttük maradjak, ráadásul sokkal idősebb gumikon voltak. Ha fékeztem volna, (Oliver) Askew simán elment volna mellettem a következő egyenesben.”

Lando Norris, Arrow McLaren SP, crash Fotó készítője: McLaren

Norris szerint azt a balesetet, ami miatt Pagenaud később bosszút állt rajta, egy netcode hiba okozta. Ez egy olyan technológia, ami az internetes hibák, például laggok kisimításáért felel, és megelőlegezi a pilóta mozdulatait.

„Az volt a baj, és utálom ezt a magyarázatot, de ez a helyzet, hogy én itt vagyok a UK-ben, ők meg odaát az USA-ban, és a két kontinens között nem villámgyors az internet. És ő azonnal engem hibáztatott a kiesése miatt. Valakit hibáztatnia kellett, és engem talált meg valamiért.”

Norris már régóta játszik az iRacinggel, és elismerte, hogy volt már, olyan, amikor szabálytalankodott. „Én is csináltam hülyeségeket, többször is kitiltottak, mert nagyon felidegesítenek az emberek, akik szándékosan kilöktek engem. Elismerem, hogy én is csináltam dolgokat, amelyeket nem kellett volna.”

„Még idegesebb voltam, miután láttam az ő nézetét, és hallottam, amit mondott. Az, amit csinált nagyon nagy csalódást okozott, mert egy olyan pilóta csinálta, akit tisztelek, és néztem az elmúlt években az IndyCar-ban.”

„Én már elvégeztem az én részemet, és már jobban tőle függ, hogy bocsánatot kér, én már próbáltam lazítani ezen a kényelmetlen helyzeten, de szerintem ő még nem tett meg mindent, hogy jobb legyen a helyzet közte, és köztem, és az emberek ezrei között, akik látták, mit csinált.”

Ajánlott videó: