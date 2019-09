Norris nem zárja ki, hogy a távoli jövőben szimulátorokból kerüljön valaki F1-es autóba

A szimulátoros munka manapság, amikor egyre kevesebb teszt van a Forma-1-ben, egyre nagyobb szerepet kap. Általában a csapatok külön pilótákat alkalmaznak ezekre a feladatokra, miközben egyre realisztikusabb autóversenyekkel foglalkozó videojátékok jelennek meg. amelyek egyre több tehetséges pilótát nevelnek ki, már a virtuális téren. De lehetséges-e az, hogy valamelyikük áttöri a határt, és végül egy valódi F1-autóba ülhet? Lando Norris, a McLaren pilótája szerint ez még odébb van:

„Az évek múltával ez a lehetőség egyre valószínűbbé válik, de egy ilyen pilótának a fizikai határaival is szembe kell néznie. Amikor otthon játszol, nem kell ráedzeni. Ráadásul ott van a félelem-faktor is ilyenkor. Ha a pilóta elég fitt, és nem is remeg az autóban, akkor ott van az, hogy egy forma-1-es autó piszok gyors.”

„Amikor az ember szimulátorban ül, sokkal lassabbnak tűnik a dolog, mint valójában, főleg a városi pályák, mint Szingapúr, vagy Monaco csalókák. Egy nap majd elérünk oda, hogy valaki videojátékokból tanul meg egy ilyet vezetni, de ez húsz-harminc évre van. Ma viszont nem lehetséges ez, végig kell menni a Formula 3-on és a Formula 2-n.”

A 19 éves brit pilóta elmondta azt is, miért van könnyebb dolga egy csak a képernyőn versenyző játékosnak, mint neki:

„Egy szimulátorban nagyon gyorsan lehet fejlődni. Ha megcsúszol, nem számít, csak nyomsz egy Esc-et és újrakezded. Na, erre nekünk nincs lehetőség. Emiatt mindig kétszer meg kell gondolnunk, mennyi rizikót akarunk vállalni, hogyan tudunk úgy gyorsak lenni, hogy közben nem törjük össze magunkat.”

„Épp ez az, amiért a videojátékos pilóták szinte verhetetlenek abban, amit csinálnak. Minden kanyarban meg tudják találni a határt, és ha nem jön össze, akkor kezdik elölről. Ha összeütköznek valakivel, kezdik előlről megint. És ezt minden kanyarban el tudják játszani. Egy idő után ez azzal jár, hogy mindenhol tudják, hol a limit, és így még a jelenlegi Forma-1 pilóták is lassabbak náluk. De egy valódi autóban egy valódi pályán nincs ilyen. Egy szimulátorban nincsenek következmények , a valóságban viszont igen.”

