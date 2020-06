Norris, Leclerc és Latifi már ma versenyezni fognak a virtuális Bakuban

Ezen a hétvégén sem maradunk virtuális versenyek nélkül, és a Veloce Esports eseménye is visszatér. A valóságban ma rendezték volna meg az Azeri Nagydíj időmérő edzését, de a koronavírus finoman szólva is közbeszólt, átírta a forgatókönyveket.

Aggodalomra semmi ok, mert a hétvégén két virtuális Azeri Nagydíjat is láthatunk. Ma este 9 órától a Veloce Esports futamát rendezik meg az azeri utcai pályán, amin három aktuális F1-es pilóta is rajthoz áll.

A McLarentől Lando Norris, a Ferraritól Charles Leclerc, míg a Williamstől Nicholas Latifi lesz ott. Mellettük híres youtuberek is szórakoztatni fogják a közönséget. Limitless, Tiametmarduk és Broadbent is megpróbálkozik az F1-es pilóták legyőzésével.

Lesznek még mások is, mint például Gallagher, Monger, Lebouseuh, Raghunathan, Icontrast, Mym Alkapon3, Cem Bolukbasi, Velocidade Alta, Dace Gaming, Depielo és Kuru. A Veloce Esports bakui versenyét ezen a linken keresztül a csapat hivatalos Twitch csatornáján is megnézhetitek, de természetesen Leclerc is streamelni fogja az időmérőt és a futamot.

Vasárnap pedig a hivatalos Virtuális Nagydíjat rendezik meg Bakuban, több aktuális királykategóriás versenyzővel. Sergio Pérez és Pierre Gasly újoncként mutatkozik be a versenyen, amiről az eddig megszokottakhoz hasonlóan részletesen be fogunk számolni.