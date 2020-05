Norris lábtechnikája egy szimulátoros online versenyen: videó

Lando Norris bizonyos szempontból egy átlagos fiatal, aki szeret sokat nevetni, szórakozni és játszani. Ugyanakkor rendkívül tehetséges, és a fiatalkora ellenére már a második évére készül a Forma-1-ben az ikonikus McLaren színeiben.

Norris erősen mutatkozott be Wokingban Carlos Sainz Jr. csapattársaként, aki egy sokkal tapasztaltabb pilóta. A spanyol messze több pontot gyűjtött, de a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy Landónak több szerencsétlen hétvégéje is volt.

A következő szezon már sokkal inkább reális különbséget mutathat a két versenyző között, akik a pályán kívül is remek kapcsolatot ápolnak, és Norris volt az, aki „rávette” a csapattársát, hogy szerezzen be otthonra egy modern szimulátort.

Lando a Veloce Pro Seriesben is szerepel, amit a Motorsport Games rendez közösen a híres esport-csapattal. A legutóbbi ilyen eseményen, ahol igazi versenyzők álltak rajthoz, Norris futamot tudott nyerni.

Alább erről nézhettek meg egy összefoglaló videót, többek között az F1-es pilóta lábtechnikájával. Norris ugyancsak egy igen komoly szimulátoros technikát tudhat magáénak, amit a koronavírus idején még többet használ.