Norris jobban élvezi a Veloce/Motorsport Games eseményeit, mint a hivatalos F1-eset

Míg a Forma-1-ben a koronavírus-járvány miatt nem lehet jelenleg futamokat rendezni, így jelentősen megnövekedett az esport-események száma. Ezeken a legnagyobb név általában a McLaren versenyzője, Lando Norris volt.

Norris rendszeresen részt vesz a Veloce Esports és a Motorsport Games által rendezett online versenyeken, ahogy az F1 virtuális nagydíjain is, ezek mellett pedig számos játékról szokott streamelni Twitch-en.

A 20 éves versenyzőt arról kérdezték, hogy melyik versenysorozatot élvezi jobban, Norris pedig kiemelte, hogy jobban tetszenek neki a Veloce/Motorsport Games szervezte események komolyabb természete, hiszen ezekben valódi versenyzők és esport-sztárok is feltűnnek.

„A Forma-1 virtuális nagydíjain több a celeb, mint például Liam Payne. A Veloce néhány szempontból kicsit komolyabb. Van néhány nagyobb YouTuber és tartalomkészítő, viszont több a szimulátorversenyző, és az olyanok, akik gyakran játszanak az F1 2019-cel, illetve több a hivatásos versenyző is.”

„A Forma-1 eseménye kicsit szórakoztatóbb, az inkább a mókáról szól, és inkább egy nyugodt verseny, nem pedig a fókuszálás van középpontban, mivel több a celeb. A Veloce eseményén pedig több a profi, akik komolyan veszik a versenyt.”

„Pillanatnyilag valószínűleg egy kicsit jobban tetszik nekem a Veloce eseménye, mert ezeket kicsit komolyabban kell venni. A Forma-1 eseményei is szórakoztatóak, mert valódi versenyzők ellen kell menni, de nem annyira komoly.”

Norris részt fog venni a Veloce Esports és a Motorsport Games „Not The GP” sorozatának következő versenyén is, amely vasárnap fog megrendezésre kerülni, és ahol a versenyzőknek 1-1 ellen kell menniük kieséses versenyeken.

A brit versenyzőt lenyűgözte az első Veloce Pro Series esemény, amelyre előző hétvégén került sor az iRacingben, és a V8-as Supercaroknak rendezett versenyen a virtuális silverstone-i pályán az első versenyen rajt-cél győzelmet aratott.

A második, fordított rajtráccsal induló versenyen pedig a 10. helyről rajtolva második lett, de nem sokkal maradt el a versenyt behúzó Martin Kodrictól sem.

Vasárnap nemcsak a Veloce és a Motorsport Games közös eseménye kerül majd megrendezésre, hanem a virtuális nagydíjak is folytatódnak az F1 rendezésében, és ezúttal már több lesz az F1-es pilóta a mezőnyben: Lando Norris és Nicholas Latifi mellé csatlakozik három további jelenlegi F1-es: Charles Leclerc, Alexander Albon és George Russell.

Emellett 2009 világbajnoka, Jenson Button nemrégiben jelentette be, hogy ő is indul a virtuális Ausztrál Nagydíjon, így az ex-F1-esek sora is gyarapodni fog, és remélhetőleg még jobb versenyt láthatunk, mint a virtuális Bahreini Nagydíjon láttunk.

