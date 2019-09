Norris: 80 százalékot a pályán, 20-at a szimulátorban végzett munkámnak köszönhetek

A 19 éves Lando Norris a szabadidejének nagy részét is versenyzéssel tölti. A brit sokat szimulátorozik – erről az AS-nek nyilatkozott a fiatal tehetség.

„Amikor elkezdesz versenyezni, akkor sokat segít a szimulátor. Most viszont már alapvetően a szórakozás céljából csinálom, mert imádom ezt csinálni, a karriered kezdetén pedig sokat tanulsz is a szimulátorozásból. Megtanulod, hol tudsz előzni a pályán, melyik kerékvetőket hogyan használhatod, ezeket az információkat pedig később a pályán is hasznosíthatod.”

Néhány hónappal ezelőtt Norris az iRacingben egy 24 órás versenyen vett részt, amelyet a virtuális spái pályán rendeztek, a csapattársai között pedig ott volt a Red Bull pilótája, Max Verstappen is. A csapatnak sikerült megnyernie a futamot.

„Elég jó volt, ez volt az első 24 órás versenyem, és tetszett. Egy GT3-as autóval mentünk, amiket eléggé szeretek. Szeretem a GTE-t is. Nem csak a forma-1-es autókat szeretem, szeretek más dolgokat is kipróbálni.”

De mennyire más a szimulátorban 300 km/óra felett hajtani, mint a való életben?

„Egy szimulátor sem képes arra, hogy reprodukálja az érzést, főleg nem a forma-1-es érzést a G-erővel. Nem olyan érzés, mintha F1-es autót vezetnél, de megtanulod, hogyan vezesd a kocsit, és hogyan szokj hozzá a vezetés érzetéhez. Hogyan fékezz, hogyan figyelj a kigyorsításokra, tehát az alapokat el lehet sajátítani. Azt is érzed, hogyan változik az autó a különböző beállítások hatására.”

Norris azt is kiemelte, hogy kizárólag a szimulátor segítségével nem tudott volna bekerülni a formulaautózás királykategóriájába.

„Nem gondolom, hogy a szimulátor sokat segített volna a Forma-1-be való bekerülésemben. Előtte már részt vettem szabadedzéseken és a Pirelli tesztjén a McLarennel, és sokat készültem a Forma-1-re a szimulátoron kívül is. Persze a szimulátor is segített, de nem csak az. 80 százalékot a pályán szerzett tapasztalatomnak köszönhetek, 20 százalékot pedig a szimulátornak. Azt, hogy tapasztalattal kezdtem az F1-ben, főleg a tavalyi szabadedzéseknek köszönhetem.”

Lando Norris legtöbbször rendkívül lazának tűnik, azonban a McLaren fiatalja elárulta, hogy az autóban mindig ideges.

„Az autóban egyfolytában ideges vagyok, még idegesebb is, mint a többi versenyző. Az pedig igaz, hogy ez olyan, mintha nem is egy munka lenne. Talán csak a média része… Viszont a többi részét szeretem: a mérnökökkel való meetinget, vagy bármit, amit annak érdekében csinálok, hogy csapatként fejlődjünk. Tehát a pályán és a pályán kívül is jól érzem magam. És otthon is szeretek versenyezni, akkor is, ha virtuális. De persze vannak napok, amikor egyáltalán nem szimulátorozom.” – zárta Norris.

