Női versenyző a Supercars All Stars Eseriesben

Az ausztrál Supercars is online bajnokságot csinált a koronavírus okozta kényszerszünet miatt. Max Verstappen a második fordulóban vett részt vendégversenyzőként a Red Bull Racing színeiben, és négy versenyből három második helyet gyűjtött.

Simona de Silvestro is csatlakozik a bajnoksághoz, ami nem ismeretlen számára. A 31 esztendős svájci pilótanő, aki az IndyCar-ban több szezont húzott le, miközben dobogóra is állhatott, a Supercars-ban is szerepelt, és hatalmas mennyiségű tapasztalatra tett szert a bajnokságban.

A Nissan Motorsport és a Kell Racing színeiben indult, de most online kell megmutatnia a versenyképességét. Harvey Norman támogatja a nagyon tapasztalt versenyzőnő belépését, miközben egy online szavazáson dönthetnek arról a rajongók, hogy De Silvestro egy Ford Mustanggal, vagy egy Holden Commodore-val versenyezzen.

„Nagyon izgatott vagyok. Minden percét élveztem a Supercars-ban eltöltött időmnek. Remek móka lesz visszatérni az Eseries-ben. Az elmúlt hetekben a Porsche online versenyeivel foglaltam el magam a virtuális Mobil 1 Supercup programjában, szóval magabiztos vagyok.”

A pilótanő elmondta, imádja a versenyzést a Mount Panorama-n, és kíváncsian várja, hogy a rajongók hogyan szavaznak majd. Erre 48 órát kapnak a szurkolók, akik a Supercars hivatalos Facebook oldalán szavazhatnak.

