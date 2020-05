Nico Rosberg felesége elvitte a show-t: a jelenet, ami mindent vitt (videó)

Noha az elmúlt hétvégén nem rendeztek Virtuális Nagydíjat a Forma-1-ben, vasárnap több ex-F1-es versenyző, és egy világbajnok is akcióba lendült. A hu.motorsport.com is beszámolt a #ChallengeHeinekenLegends névre keresztelt eseményről, ahol Nico Rosberg és David Coulthard is jelen volt.

Nico Rosberg és David Coulthard nagy csatát vívtak egymás ellen. Fogalmazzunk úgy, hogy bőven volt mit látnia a népes közönségnek, akik remekül szórakozhattak. Mellettük Roberto Carlos, a brazil futball-legenda, és az egykori királykategóriás holland versenyző, Robert Doornbos is harcba szállt a győzelemért.

Természetesen mindenki otthonról kapcsolódott be a versenybe, és a szünetekben interjúkat adtak a stúdióban lévő műsorvezetőknek. Volt egy pillanat, amikor Rosberg mögött hirtelen megjelent a felesége, méghozzá köntösben, aki nem tudta, hogy benne van a kameraképben.

Először Nicónak sem tűnt fel a dolog, majd miután mindez tudatosult benne, jelezte a kedvesének a helyzetet. A 2016-os világbajnok is jót nevetett a dolgon, akárcsak a stúdióban lévők, valamint a rengeteg néző a YouTube-on és a Twitch-en keresztül.

