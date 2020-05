Nézd vissza Leclerc jótékonysági versenyének második felvonását! (videó)

Kedd este folytatódott a versenyzők jótékonysági versenysorozata, amelyben többek között Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon és Lando Norris is részt vesz, a további híres versenyzők mellett pedig a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois is ott van a mezőnyben.

A versenysorozat első felvonására előző szombaton került sor, a második felvonásra pedig kedd este. A második forduló első versenyét a virtuális belgiumi pályán rendezték, a versenyen pedig nagyot csatázott egymással Lando Norris és Charles Leclerc – végül utóbbi tudott győzni.

A második versenyen pedig Azerbajdzsánba „látogatott” a mezőny, a rajt pedig a valós eseményekhez hasonlóan itt is kaotikus volt, C. Leclerc fel is tudott jönni a negyedik helyre, majd végül egészen a második helyig zárkózott – az utolsó körben pedig fánkozással szórakoztatta a közönséget.

A második felvonása az alább található videón nézhető vissza, a harmadik eseményre pedig pénteken 19 órától fog sor kerülni. A versenysorozat célja a koronavírus elleni harc, és 100 ezer dollárt akarnak gyűjteni a nemes célra, a második felvonás végére 48 ezer dollárnál jártak a versenyzők.

