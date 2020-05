Nézd újra Vettel szimulátoros debütálását: teljes egészében a két futam

Szombaton rendezték meg a The Race következő nagy virtuális eseményét, ami több kategóriára volt osztva. Remek futamokat láthattunk, és az eddig megszokottakhoz hasonlóan a legendák versenyén is hozták a kötelezőt az indulók.

Egészen szenzációs csatákat láthattunk, miközben Jenson Button és Juan Pablo Montoya ezúttal is fő esélyesként lendült akcióba. 2009 Forma-1 bajnoka, valamint a kolumbiai hős, aki nemcsak az F1-ben, hanem Amerikában is letette a névjegyét, nagyot csatáztak.

Közvetlen az első legendás verseny előtt jelentették be, hogy lesz egy új induló, egy meglepetésvendég. A The Race remek munkát végzett, mert semmilyen hír nem szivárgott ki arról, hogy a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel is ott lesz a rajtrácson.

Vettel csak nemrég szerezte be a saját szimulátorát, és ne feledjük, odahaza három gyermeket is nevel a feleségével, így az ideje erősen korlátozott lehet a gyakorlásra, szemben például a monacói csapattársával, Charles Leclerc-kel.

Az addig sem alacsony nézőközönség hirtelen megugrott, amikor kiderült, hogy Vettel is az indulók között van. Természetesen egy egyedi festéssel láthattuk a pályán az F1-es sztárpilótát, akinek egyik futamon sem volt szerencséje, de az jól látszott, hogy nagyon is meg lehet a tempója a folytatásban, akár a győzelemre is.

Az első futam – teljes egészében

A második futam – teljes egészében