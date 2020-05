Nézd újra Alonso szimulátoros debütálását: volt ott minden... (videó)

Szombaton részletesen számoltunk be a The Race újabb legendás versenyeiről. Ez volt az az esemény, amin Fernando Alonsois bemutatkozott. A Forma-1 kétszeres spanyol világbajnoka csak pénteken vehette át a szimulátorát, így nagyon kevés ideje volt a gyakorlásra.

Még több F1 hír: Videó: Még mindig tökéletesen passzol Raikkönenre a 2001-es overálja

Alonso ennek ellenére egy 4. helyet szerzett az időmérőn, ráadásul úgy, hogy messze nem volt hibátlan a köre. Ezzel igen hamar bizonyította, hogy a szimulátoros környezetben is nagyon gyors tud lenni.

A két futamot azonban nem fejezte be, és számos ütközés, kicsúszás került a neve mellé. Nem mindig Alonso volt a hibás, és sokat tanulhat a következő napokban, hiszen kevesebb, mint egy hét múlva vár rá a következő nagy kihívás.

A The Race legendák versenye Indianapolisban lesz, modern autókkal, és Alonsónak a valóságból is van tapasztalata a pályáról, az ovális versenyzésről, így akár esélyes is lehet. Mellette sok más sztár is képviseltetni fogja magát, köztük a brazil legendával, Fittipaldival, de Button, valamint Montoya is a nevezők között szerepel.

A bajnokságot 242 ponttal a neve mellett Jenson Buttonvezeti, akit Pirro követ 238 egységgel. Magnussen lépéshátrányba került, de még mindig van esélye. A dán eddig 211 pontot gyűjtött. A TOP-5-ben még Montoya (202 pont) és Franchitti (192 pont) vannak ott, megelőzve Solberget (184 pont) és Fernándezt (164 pont).

Teljes egészében az első futam

Teljes egészében a második verseny