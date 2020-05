Nézd meg teljes egészében Alonso óriási virtuális parádéját Indianapolisból (videó)

A hu.motorsport.com korábban több alkalommal is beszámolt a The Race nagy virtuális eseményéről, amit ezúttal a virtuális Indianapolisban rendeztek meg, modern versenygépekkel. Nagyon nagy nevek vettek részt ezen a viadalon, köztük olyan legendákkal, mint Mario Andretti, vagy Emerson Fittipaldi.

Fernando Alonso és Jenson Button is világbajnokként képviseltette magát az eseményen, ami az első ilyen volt számukra a virtuális világban. A spanyol azonban hátrányból indult, mert csak nemrég szerezte be a szimulátorát, míg az ellenfelei többsége hosszú hetek óta versenyeznek.

Igaz, a kihívás eltérő volt, lecserélvén a legendás F1-es autókat. Indianapolisban pedig Alonsónak valódi tapasztalata is van. A spanyol sztár mindkét futamot megnyerte. A versenyekről részelteiről szombat este írtunk, most pedig alább teljes egészében is megnézhetitek azokat.

Egy újabb remek példa arra, hogy Alonso valóban minden technikával képes az élmezőnyben autózni, és a kora nem több, mint egy szám. Hamarosan kiderülhet, hogy hol folytatja tovább, és nem elképzelhetetlen, hogy az F1 helyett az IndyCar-ban teljesít egy teljes szezont.

Az első futam

A második verseny