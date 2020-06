Nézd élőben a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt!

Szombat délután 3 órakor rajtol el a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny, amelyet a hu.motorsport.com-on is lehet nézni. Az FIA, az ACO és a Motorsport Games közreműködésével egy rendkívül erős mezőny jött össze az ikonikus franciaországi verseny virtuális verziójában.

Többek között a nevezők között van Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso és LAndo Norris is – a teljesség igénye nélkül -, ráadásul egy magyar versenyzőnek is szoríthatunk: Aurelien Panis egyik csapattársaként az indulók között van Pinczés Ádám is.

50 autó áll majd rajthoz 200 versenyzővel, LMP2 és GTE-kategóriában. A verseny hossza természetesen 24 óra lesz, a Motorsport.tv pedig végig közvetíti a versenyt, amely a honlapunkon is elérhető.

A virtuális verseny dátuma azért esett június 13-14-re, mert ez volt a valódi Le Mans-i verseny tervezett időpontja, azonban a koronavírus-járvány miatt szeptember 19-20-re halasztották.

Az élő közvetítésünk alább érhető el, aki pedig inkább a TV-ben nézné, annak Magyarországon az Eurosport ad erre lehetőséget szombat 14:30 és 17:15, illetve 19:30 és 22 óra között, illetve vasárnap 12:30 és 15:15 között, míg nálunk mind a 24 óra végigkövethető.