New York lesz a Formula E virtuális sorozatának következő helyszíne

A Formula E virtuális sorozatában pillanatnyilag a Mahindra versenyzője, Pascal Wehrlein áll a pontverseny élén, akinek 8 pontos előnye van Stoffel Vandoorne előtt. A Formula E Race at Home Challenge partnere a Motorsport Games, a célja pedig az UNICEF koronavírus elleni alapjának támogatása.

Az Autosportot pedig a következő forduló helyszínén, a New York-i pályán Stoffel Vandoorne mercedeses csapattársa, Nyck De Vries vezette végig.

1-es, 2-es és 3-as kanyar:

A New York-i pálya több érdekességet is tartogat a versenyzők számára. A pálya felszíne bukkanós, az autóknak pedig több festett részen is át kell menniük, ami azt jelenti, hogy a pálya tapadása a különböző helyszíneken eltérő.

Ráadásul a verseny a hátsó egyenesben, az 5-ös és 6-os kanyar között rajtol el. Egy normál kör viszont egy szűk balos kanyarral indul, amit egy dupla csúcsú 2-es és 3-as kanyar követ.

A versenyzők a határokat feszegetik az 1-es kanyarnál, és próbálnak annyira nyitni a kormányon, amennyire csak lehetséges. Óvatosan kell kigyorsítaniuk is, hogy minimalizálják az alulkormányozottságot.

A Formula 2 címvédője, Nyck De Vries azt mondja, hogy mind a három kanyart egy kombinált sorozatként kell bevenni.

„Az első szekció elég technikás, és az összes kanyar itt össze van kötve. Ami az 1-es kanyarban történik, annak egyenes következménye a 2-es és 3-as kanyar, szóval fontos, hogy az első kanyar jól sikerüljön, így megtalálhatod a ritmust a két jobboson keresztül.”

4-es és 5-ös kanyar:

Egy gyors gázpedál-érintéssel érkezünk meg egy következő 90 fokos kanyarba – a 4-es kanyar egy jobbos. Egy rövid fékezés után a versenyzők a pálya közepén tartják az autójukat a gyorsabb 5-ös kanyar felé haladva, hogy minimalizálják azt a távolságot, amelyet a hosszú hátsó egyenes felé kell megtenniük.

„A 4-es kanyar egy elég gyors jobbos görbület, itt nagyon fontos, hogy jó legyen a kigyorsítás a hátsó egyenes felé, ami potenciálisan jó előzési lehetőségekhez vezethet a nagyon szűk bal-jobb szekciónál. Az 5-ös kanyar nem teljesen padlógázas. Kicsit el kell emelned a gázról a lábad, ez minden.”

6-os kanyar:

A hátsó egyenes nagyrészt árnyékos a pálya körüli épületeknek köszönhetően. Egy hosszú fékezési zóna vezet a balos 6-os kanyar felé, amelynek része egy nagy belső kerékvető is, amelyhez hozzáérhetnek a versenyzők, azonban ez instabillá teheti az autójukat, ahogy rögtön a 7-es kanyar felé veszik az irányt.

„A 6-os kanyar elég trükkös, mivel a bal felől jössz ki az 5-ös kanyarból, aztán jobbra kell menned, hogy megfelelően tudj fékezni, így meglehetősen könnyen lehet védekezni. Ezen a területen senki sem tud külső ívről előzni.”

8-as, 9-es és 10-es kanyar:

Egy enyhe jobbos görbület a 8-as kanyar, amit szinte túlzás is kanyarnak nevezni. Így a hangsúly a 9-es kanyarra tevődik át, ami egy 90 fokos jobbkanyar.

A Red Hook-pálya előző variációjánál ez volt az a hely, ahol a NIO versenyzője, Oliver Turvey eltörte a csuklóját egy szabadedzésen.

„A 8-as kanyar csak egy görbület, én még kanyarnak sem nevezném. A 9-es kanyar nagyon bukkanós, ami nagy kihívást jelentővé teszi. Nagyon nehéz itt pozícionálni az autót, tehát itt nagyon jó orientációra van szükség.”

Ezután a pálya saját magába fordul vissza a 10-es jobbos hajtűn keresztül, ami De Vries szerint egy elég egyértelmű rész, amikor a pozíció megvédéséről van szó.

11-es, 12-es, 13-as és 14-es kanyar:

A pálya utolsó szekciója sokkal gyorsabb. Csak egy jelentős fékezési zóna van – amikor a 11-es kanyar közelítik meg a pilóták, ami egy 90 fokos jobbkanyar, onnantól kezdve pedig padlógázzal mennek a célegyenes felé.

„Elég hasonlóan veszem a 11-es kanyart, mint a 9-es kanyart. Aztán a sikán után jön egy nagyon gyors balos, ami a célegyenes felé visz.”

„A sikán és az utolsó kanyar is kritikus fontosságú, hogy jól gyorsíts ki a köröd végén. A jó kigyorsítás a sikánnál is segíthet abban, hogy jó legyen a minimumsebességed a gyors 14-es kanyarban.”

A Formula E Race at Home Challenge következő fordulóját szombaton rendezik meg, és követhető lesz a Formula E weboldalán, Facebookon, YouTube-on, Twitteren és Twitchen, illetve a Motorsport.tv is közvetíti. A stream magyar idő szerint 16:30-kor indul.

