Need for Speed Heat: ilyen a játék mozgás közben

A hu.motorsport.com az elsők között számolhatott be a Need for Speed Heat névre keresztelt játék bemutatójáról, mely a legendás sorozat legújabb része lesz. Ahogyan az várható volt, a Gamescom esemény egyik főszereplője volt az új NFS, amiről alább egy izgalmas videót nézhettek meg, főszerepben a tuningolással és természetesen egy játékmenet videóval, ami csak a demonstrációs változatot rejti maga mögött.

A Need for Speed ezúttal is tuningolásról és a nagy száguldásról fog szólni a rendőrök ellen, de természetesen a riválisok is komoly kihívást fognak jelenteni. Maga a világ erősen hasonlít a Underground részekben látottakra, amit már nagyon sokan hiányoltak. Emellett természetesen a sztori is fontos szerepet fog játszani az új részben.