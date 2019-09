Nagyon ütős trailert kapott a GRID: igazi zúzós

A hu.motorsport.com már több alkalommal is beszámolhatott a GRID legújabb részéről, amiben a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso is szerepet vállalt, segítve a fejlesztéseket és a teszteléseket, valamint természetesen a promóciót, ami legalább annyira fontos. Ennek köszönhetően egy F1-es autó is a választható autók között lesz, mellyel Alonso világbajnok lett.

A GRID készítői már nagyon izgatottak a megjelenés miatt, és most egy újabb hivatalos trailert dobtak ki, amit alább nézhettek meg. Ha csak fele ilyen izgalmas és látványos lesz az új GRID, mint a trailer, akkor kicsit sem fogunk unatkozni és sok óra kaland vár ránk a méltán híres sorozat új tagjának társaságában.