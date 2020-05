Nagyon részletes lesz az F1 „My Team” módja: újabb nagyon érdekes információk, a karriermódról is

Az F1 2020 július 10-én jelenik meg, és a jelek szerint a Codemasters nagyban növelte a tétet. A hu.motorsport.com korábban több érdekes információt is megosztott a Forma-1 új hivatalos játékáról, de ez még semmi!

A Red Bull legutóbb a Codemasters játékigazgatójával, Lee Matherrel beszélgetett arról, hogy mi vár ránk az F1 2020-ban, beleértve a teljesen új „My Team” módot, amin belül lehetőségünk lesz egy 11. csapat irányítására.

Ezelőtt soha nem volt lehetőségük erre a játékosoknak a Codemasters F1-es játékaiban, így egy fontos mérföldkőhöz érkezünk. A játékosok nemcsak alapszinten fogják tudni irányítani a csapatot, hanem egészen részletesen.

Mindez azt jelenti, hogy teljes mértékben hatással lehetünk a csapat működésére, kezdve a különböző osztályok kezelésével, hogy a lehető legjobb üzleteket kössük meg a potenciális szponzorokkal, és az egyéb más médiaügyletekkel. Emellett a versenyzők és a csapattagok edzéseiért is mi leszünk a felelősök.

A versenyzői piac is rendkívül izgalmas lehet, vagy épp a legjövedelmezőbb szponzorok kiválasztása, ami döntő szerepet játszik egy sikeres istálló létrehozásában, nem beszélve az autó fejlesztéséről, és arról, hogy hogyan használjuk fel az időt versenyek között az új szezonban.

A versenyzők menedzselése szintén sarkalatos pont lesz, mert ha nem foglalkozunk a másodszámú pilótánkkal, akkor az adott esetben sokba is kerülhet a konstruktőri bajnokságban, ahol súlyos pénzekről van szó.

F1 2020 Custome Team Fotó készítője: Codemasters

Fontos lesz ismerni a szponzorok hatását, a befektetések mivoltát, így nem szórhatjuk két kézzel a pénzt. Meg kell válogatnunk, hogy milyen versenyzőket szerződtetünk, és azok mennyi pénzt kérnek. Ha pedig nem vagyunk kellően versenyképesek, elpártolhatnak mellőlünk, akárcsak a valóságban. Folyamatosan menedzselni kell a csapatot, a lehető legjobb felszereléseket biztosítván a sikerhez.

A Codemasers szakembere hangsúlyozta, a „My Team” nagyon eltérően fog működni egy hagyományos karriermódhoz képest, amikhez eddig hozzászokhattak a játékosok. Ahelyett, hogy mindent az autó fejlesztésére fordítanánk, hosszú távon kell gondolkoznunk, miközben a csapatba történő befektetésre törekszünk.

Többek között erre amiatt is figyelnünk kell, hogy egyes létesítményeket ne zárjunk be a költségek csökkentése érdekében. Akárcsak a valóságban, a pénzügyi menedzsmentnek lesz a legfontosabb szerepe. Az oktatóprogramokra is ügyelnünk kell, valamint Carl-ra, aki segít majd bevezetni bennünket az alapokba, amikor összeállítjuk és elindítjuk a csapatot.

A feltűnő megjelenés sem lesz utolsó dolog a pályán, hogy még egyedibbé, és hangsúlyosabbá váljunk a pályán. Ezen a területen is megvalósíthatjuk a bennünk rejlő fantáziát, aminek semmi sem fog határt szabni.

F1 2020 Red Bull Fotó készítője: Codemasters

A karriermód nem maradt érintetlen, ami új elemeket kapott. A „My Team” és a versenyzői piac bevonásával egy hasonló rendszert hoztak létre a versenyezői karrierben, ahol mindenki ellen meg kell mutatnunk a képességeinket. A fejlesztők végeztek pár módosítást a kutatási és fejlesztési rendszer működésében is.

Miután nem minden játékosnak van sok szabadideje egy hosszú szezonra, a Codemasters erre is gondolt, és ad némi rugalmasságot, így eldönthetjük, hogy az idényünk 22, 16, vagy 10 versenyből fog állni. A játékosok azt is eldönthetik, hogy mely pályákon szeretnének versenyezni az egyes szezonokban, és ezt a lista minden idényben szerkeszthető.

Ez segítséget nyújthat az olyan új játékosok számára, akik küszködnek az olyan pályákon, mint Baku és Monaco. A megfelelő készségek alapján választhatják ki azt, hogy milyen versenyeken indulnak a szezonban, és a fejlődéssel nehezebb aszfaltcsíkokat adhatunk hozzá a naptárhoz.

A Codemasters tippje a karriermód elindításához, hogy egy olyan csapatot és nehézségi módot válasszunk, ami megfelel az elvárásoknak. Ha minden futamon a dobogó legfelső fokán akarunk állni, és a bajnoki címért harcolni az első szezonunkban, akkor egy top-csapatra lesz szükségünk.

A középmezőnyből való választás azonban hosszabb élményt nyújt, ahol kiváltképp fontos az autó fejlesztése, vagy a versenyzői piac alakulása, így feljebb kerülhetünk a ranglétrán. Alternatív megoldásként a kihívások között szerepel az is, hogy a mezőny végéről induljunk, felhúzva egy csapatot, és végül azzal váljunk bajnokká.

