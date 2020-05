Nagy csata zajlott a győzelemért az FE ötödik virtuális fordulójában

A Formula E Race at Home Challengen ezúttal az ötödik fordulót rendezték meg a bajnokság összes hivatalos pilótájának a részvételével. A helyszín egy korábbi repülőtér, a Berlin Tempelhof volt, a pontversenyt pedig a verseny előtt Pascal Wehrlein vezette.

Az időmérőn viszont nem ő, hanem egy másik ex-F1-es Stoffel Vandoorne volt a leggyorsabb, a belga mögött pedig Abt, Oliver Rowland, Wehrlein és Günther végzett, míg Massa 17., Vergne 18. lett, az utolsó, 24. pozíciót pedig Brendon Hartley szerezte meg.

A hivatalos versenyzőkön kívül a szimulátorversenyzők is minden fordulóban megmérkőznek egymás ellen, itt Kevin Siggy vezette a pontversenyt a mostani forduló előtt, a második helyen pedig Lucas Müller állt.

A szimulátorversenyzőknél Siggy rajtolt az élről, és meg is tudta tartani a pozícióját a verseny végéig, tehát ő ért célba elsőként a 15 körös futamon. Az egész versenyen közel maradt hozzá Brljak, a többiek már nagyobb távolságból követték a párost. A harmadik Müller, a negyedik Peev lett.

A hivatásos pilóták versenyén Vandoorne az élről a harmadik helyre csúszott vissza a rajtnál, az első helyre pedig Abt tudott feljönni, míg Rowland a második pozícióban állt. Massának viszont jól sikerült a rajtja: a 17. pozícióból indulva feljött a 13. helyre.

1st corner Tempelhof Fotó készítője: FIA Formula E

Vandoorne pedig nem sokáig állt a harmadik helyen, hamar meg tudta előzni Rowlandet, így üldözőbe vehette Abtot, amikor még 13 kör volt hátra a 15 körös versenyből. A negyedik helyen ekkor Wehrlein állt, aztán Mortara és Müller következett.

Vandoorne a hatodik körben meg is tudta előzni német riválisát, és az élre állt a Mercedes versenyzője. Viszont Abt nem mondott le az első helyről, be is szúrt Vandoorne mellé, amelynek következtében a belga pilóta kiszorult a külső ívre, de Abt sem vette tökéletesen a kanyart, így az új állás Rowland, Abt, Vandoorne lett. Nem sokkal később viszont Vandoorne ismét megelőzte Abtot.

Az élen már nem változott az állás, így Rowland tudott nyerni, hiába támadta őt sokáig a végül második helyen végző Vandoorne. Abt harmadik, Wehrlein negyedik lett, majd Mortara, Müller, Günther, Lotterer, Da Costa és Evans következett a top-10-ben, míg Massa 14., Vergne 20. lett.

