Michelisz Norbert az utódját keresi – valódi versenyzési lehetőséget kínál az induló szimulátorkupa

Norbert Michelisz 2005-ben 21 évesen vezetett életében először igazi versenyautót, amelyre a szimulátoros eredményeinek köszönhetően volt lehetősége. Tizennégy évvel később a magyar autósport első világbajnoka lett, miután a Hyundai Motorsport gyári versenyzőjeként tavaly megnyerte a túraautózás csúcssorozatát. Most egy hasonlóan álomszerű karrier veheti kezdetét, legalábbis a lehetőséget egy magyar biztosan megkapja, hogy elinduljon az úton, és a számítógépet valódi versenyautóra cserélje 2021-ben.

Csak magyaroknak és teljesen ingyenesen

Az esély bárki számára adva van, hiszen a Hungaroring E-sport Bajnokságban való részvétel minden határainkon belüli és azokon túli magyar számára teljesen ingyenesen elérhető. Az öt fordulóból álló online szezon végén az öt legtöbb pontot elérő versenyző elméleti és fizikai felmérésen vehet részt a M1RA szervezésében. Közülük a Michelisz Norbert vezetésével meghozott szakmai döntés alapján a legfelkészültebb kapja meg a teljes szezonos versenyzési lehetőséget a M1RA színeiben egy magyar vagy nemzetközi autós gyorsasági bajnokságban 2021-ben, amelynek költségeit a bajnokság támogatói fedezik.

Michelisz gyors körével is versenyre lehet kelni

Az április 13-án induló szezon platformját a RaceRoom biztosítja, amely számos nemzetközi szimulátor-bajnokságot is szervez – az első és az utolsó futamot stílszerűen a virtuális Hungaroringen teljesíti a mezőny. A játékban be lehet kapcsolni Michelisz Norbert „szellemautóját”, amely az általa futott leggyorsabb kört mutatja, így versenyezni is lehet a túraautó-világbajnokkal. A valódi verseny persze az indulók között alakul ki, akik a bajnoki helyezésük alapján automatikus indulási jogot szerezhetnek, illetve mind az öt forduló előtt külön selejtezőn is lehet kvalifikálni a mezőnyt alkotó top 24-be.

Különböző csapatok, #maradjotthon, adomány

Bár az összes induló a M1RA versenyautójának virtuális változatát vezetheti, mégsem lesz ugyanolyan külsejű minden kocsi. Különböző csapatok különböző megjelenésű autóihoz rendelik a pilótákat. Ennek jótékony célja van, ugyanis a szervezők a szimulátorozással nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki maradjon otthon, hanem anyagi segítséget is nyújtanak a koronavírus-járvány miatt kialakuló nehéz helyzetben. Az adomány részleteiről és a megvalósításában nélkülözhetetlen csapatokról később várható bejelentés.

Michelisz Norbert, a WTCR bajnoka:

„Az elmúlt időszakban számtalanszor kérdezték tőlem, hogy mi jutott eszembe legelőször, amikor világbajnok lettem. A tizenöt évvel korábbi önmagamat láttam, aki egyetemre ment és már kezdett letenni az álmáról, hogy valaha autóversenyző lesz, de ennek ellenére folyton szimulátorozott a pécsi albérletben.”

„Tudom, hogy ma is sokan gyakorolnak otthon a számítógépen és álmodoznak, hogy egyszer talán kapnak egy lehetőséget. Most én szeretnék esélyt adni valakinek. Az e-sport kiváló terep, hogy megtaláljuk a tehetségeket, és a legalkalmasabbnak egy teljes szezonra szóló versenyzési lehetőséget garantálunk 2021-ben. Szeretnék köszönetet mondani a névadó Hungaroring mellett a SimplePay by OTP Mobilnak, az OMV Hungária Ásványolaj Kft.-nek, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nek és a PC Trade Systems Kft.-nek, hogy támogatják a bajnokság komoly céljait. Arra biztatok mindenkit, hogy tegyen próbát, mert az álmok valóra válhatnak!”

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója:

„Már eddig is foglalkoztattak minket a virtuális térben zajló sorozatok, s most, hogy a pálya egy ideig zárva tart, úgy gondoltuk, itt az idő, hogy mi is beálljunk egy ilyen bajnokság mögé. Természetesen nem volt mindegy, hogy melyiket választjuk, de Michelisz Norbertnél jobb partnert keresve sem találhattunk volna a megvalósításra.”

„Az ő jól ismert sikertörténete reményt adhat a mostani szimulátor-versenyzőknek. Ugyanakkor a Hungaroring számára is nagyon fontos, hogy új hősök szülessenek, hiszen az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy a Formula 1-es versenyen kívül a magyar sztárpilótákért telnek meg a lelátók, minél több van belőlük, annál jobb nekünk és a magyar autósportnak. Bízunk benne, hogy a Hungaroring E-sport Bajnokságból kerül majd ki a következő Michelisz Norbi.”

A bajnokság lebonyolításáról röviden:

Az első hungaroringi fordulót megelőző előselejtezőről a 24 leggyorsabb idővel rendelkező induló jut be a versenyre. Az első forduló után a bajnokság aktuális első 15 helyezettje automatikus indulási jogot szerez a soron következő fordulóra.

Innentől a még kiadó 9 helyre továbbra is a fordulókat megelőző előselejtezőkön lehet bejutni.

Minden forduló egy szabadedzést követő időmérőből, majd két futamból áll. Az első futam normál rajtsorrend alapján indul, a másodikon az időmérő első tíz helyezettjének sorrendje megfordul.

Az időmérőn az első tíz helyezett 10–1 pontot szerez.

Mindkét futamon az első 15 helyezett szerez pontot, az első harmincat, a tizenötödik egyet.

Versenynaptár:

1. forduló: Hungaroring, április 30., Előselejtező: Április 13–26.

2. forduló: Monza, május 14., Előselejtező: Május 1–10.

3. forduló: Nürburgring, május 28., Előselejtező: Május 15–24.

4. forduló: Szepang, június 11., Előselejtező: Május 29.–Június 7.

5. forduló: Hungaroring, június 25., Előselejtező: Június 12–21.

Élő közvetítés:

Az időmérőkről és a futamokról magyar nyelvű kommentárral élő közvetítések várhatóak a M1RA hivatalos Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.

