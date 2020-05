Megvan a MotoGP első virtuális nagydíjának nevezési listája: két Marquez, Quartararo…

A koronavírus-járvány miatt elhalasztották/törölték a MotoGP 2020-as szezonjának első 11 fordulóját, és a MotoGP optimista azt illetően, hogy júliustól újra rendezhetnek motorversenyeket, míg más becslések szerint a legoptimálisabb esetben is csak augusztusban térhetne vissza a MotoGP.

A valódi versenyzés hiányában már a MotoGP rendezett is két online versenyt, amelyek a #StayAtHomeGP névre hallgattak, és a hivatalos MotoGP 19-es videójátékkal versenyeztek egymás ellen a MotoGP pilótái.

Ezt a koncepciót pedig most tovább terjesztik ki, és ezen a hétvégén a Spanyol Nagydíjat pótolva megrendezésre fog kerülni a MotoGP első hivatalos virtuális nagydíja, amely jótékonysági célt is magában foglal: a The Wheels for Life (magyarul: két kerék az életért) szervezetnek gyűjtenek.

A versenyen a Honda képviseletében Marc Marquez és testvére, Alex Marquez fog indulni a versenyen – utóbbi nyerte a virtuális mugellói versenyt -, míg a Yamaha csapatából Maverick Vinales indul.

Fabio Quartararo áll rajthoz a Petronas SRT Yamaha színeiben, míg a gyári Ducatit Danilo Petrucci képviseli, az ausztriai #StayAtHomeGP győztese Francesco Bagnaia indul a Pramackal, Tito Rabat pedig az Avintiával.

Rajtuk kívül Alex Rins fog rajthoz állni a Suzukival, Lorenzo Savadori az Apriliával, Miguel Oliveira és Iker Lecuona pedig a Tech3 KTM-mel.

A MotoGP azt a szabályt hozta meg, hogy mind a 11 csapatból 1-1 versenyző vehet részt a virtuális nagydíjon, a Honda pedig kivétel, mint regnáló világbajnok gyártó. A gyári KTM lemondott a helyéről, így kapott két helyet a Tech3 KTM, az LCR Hondától pedig egyik versenyző sem tud részt venni az eseményen.

A verseny 13 körből fog állni a jerezi pályán vasárnap, ami az eredeti távolság felét jelenti, míg az időmérős összefoglalóját a verseny előtt fogják megmutatni a nézőknek a közvetítésben.

A Moto2-ben 10 versenyző fog indulni, köztük a 2018-as Moto3-as világbajnok Jorge Martin, míg a Moto3-ban a katari győztes Albert Arenas is ott lesz a versenyen. Ez a két verseny 8-8 körből fog állni.

Az eseményre az újonnan megjelent MotoGP 20-as játékban fog sor kerülni vasárnap délután, és világszerte közvetíteni fogják a versenyt.

MotoGP nevezési lista:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Vinales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3*: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Moto2 nevezési lista:

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto3 nevezési lista:

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Ricardo Rossi

A következő videóban az Alfa Romeo F1 Esport-versenyzőjének virtuális körét nézhetitek meg a Hungaroringen egy WTCR-versenygéppel.