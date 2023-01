Max Verstappen, Kiss Norbi, Romain Grosjean is rajthoz áll: íme a Virtuális Le Mans-i 24 órás nevezési listája!

A Motorsport Games szervezésén belül már harmadjára rendezik meg a hivatalos Virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt, a 2022-2023-as Le Mans Virtual Series utolsó fordulóját. A január 14-15-én megrendezésre kerülő versenyen 45 csapat színében összesen 180 pilóta fog rajthoz állni a világ minden tájáról.

A díjnyertes virtuális esemény továbbra is hatalmas vonzerőt jelent a valódi és a szimulátoros versenyzés világában egyaránt a legjobb versenyzők számára. A pilóták fantasztikus felhozatalában szerepel a kétszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen, a korábbi F1-es és jelenlegi INDYCAR-sztár Romain Grosjean, az F2-es bajnok Felipe Drugovich és az F3-as bajnok Victor Martins. A nevezők között van a háromszoros túraautó-világbajnok Andy Priaulx is, aki a Le Mans Virtual Cup vendégautójával, a fiával, Seb-el - aki maga is Porsche Carrera Cup North America bajnok - fog versenyezni. Ők az INDYCAR-os Felix Rosenqvisttel versenyeznek majd, aki a valós és a virtuális világban is elismert futamgyőztes, valamint Luke Browninggal, a GB3 bajnokával és az Aston Marin Autosport BRDC Év Fiatal Versenyzőjével.

A virtuális versenyek állandó résztvevőjeként Kiss Norbi a Project 1 by Dörr Esports színeiben indul az LMGTE kategóriában egy virtuális Porsche 911 RSR GTE-vel. Az LMP2 kategóriában honfitársaink közül rajthoz áll Csincsik Marcell (R8G Esports), Várkonyi Zoltán (Le Mans Virtual Cup vendégautó), Sipos Patrik (Alpine Esports) és Pinczés Ádám (Arange Competition) is. A teljes nevezési listát EZEN A LINKEN találjátok.

A valós világ versenyzői mellett (akik a nevezési listán PRO-ként szerepelnek) olyan nemzetközileg elismert esport sztárok és korábbi 24 órás Le Mans Virtual-győztesek is szerepelnek a nevezési listán, mint Jeffrey Rietveld, Joshua Rogers és Nikodem Wisniewski, hogy csak néhányat említsünk. Szintén versenyezni fog James Baldwin, aki nemrégiben elnyerte az év esportversenyzőjének járó rangos Autosport-díjat. A tehetséges és elszánt szimulátorversenyzők névsora, akik a profikkal egyesülve kétszer éjjel-nappal versenyzést, rivalizálást és szórakozást nyújtanak, igazán lenyűgöző, és több esport bajnoki címet tudhatnak magukénak.

Összesen 180 versenyző, több mint 40 különböző nemzet képviseletében indul a legendás Circuit de la Sarthe-on az ACO centenáriumi évének első versenyén. Hivatalosan olyan gyártók képviseltetik magukat, mint az Alpine, az AMG Mercedes, a BMW, a Ferrari, a Peugeot, a Porsche, és olyan neves pilóták is indítanak csapatokat, mint David Brabham, Romain Grosjean és Olivier Panis.

Az elkövetkező napokban további részleteket árulunk el az egyes autók festéséről, valamint arról, hogyan követheted a 24 órás Le Mans Virtual versenyt a televízióban, az interneten és a közösségi média csatornáin világszerte.

Az eseménnyel kapcsolatos minden információ megtalálható a https://lemansvirtual.com/ oldalon is.