Már a Motorsport Games két játéka is elérhető az NVIDIA GeForce NOW alkalmazásán

A NASCAR 21: Ignition és a KartKraft csatlakozott a GeForce NOW több mint 1300 játékból álló, masszív könyvtárához, és már játszható a felhőn keresztül is. Ez az első lépés afelé, hogy Motorsport Games is megvesse a GeForce NOW-on, egyből a kiadó két legnépszerűbb játékával.

„Célunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a motorsport izgalmát, és a rajongók számára nagyszerű, játékosoknak szóló élményeket nyújtsunk, bárhol is legyenek" - mondta Dmitry Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója. „NASCAR és gokart játékaink elérhetővé tétele a GeForce NOW-on lehetővé teszi a rajongók számára, hogy konzol nélkül is élvezhessék játékainkat bizonyos Samsung TV-ken. Alig várjuk, hogy a játékosaink kipróbálhassák ezt az új élményt, és örömmel dolgozunk együtt az NVIDIA-val, egy olyan innovatív vállalattal, amely folyamatosan a játékipar fejlesztésén dolgozik.”

Még több F1 hír: Így tette semmissé a Red Bull egyik előnyét a Ferrari

„A GeForce NOW kiterjedt könyvtára gyorsan növekszik, és játékosaink mostantól a Motorsport Games két legnagyobb címét is kézbe vehetik, hogy a kormány mögé ülhessenek a legizgalmasabb versenyjátékokban” - mondta Phil Scott, az NVIDIA európai fejlesztői kapcsolatokért felelős igazgatója. „Akár útközben, akár otthonuk kényelmében, a játékosok a GeForce NOW segítségével a ma a piacon kapható legjobb felhős játékélményt tapasztalhatják meg - ez újradefiniálja a játék működését, mivel szinte bármilyen eszközt, beleértve az okostelefonokat, laptopokat és táblagépeket is, PC-s játékgéppé alakít.”

Még több F1 hír: Gasly elismerte, most sem lenne képes elkapni Verstappent

A GeForce NOW részeként a NASCAR 21: Ignition és a KartKraft elérhető és játszható PC-ken, Maceken, mobileszközökön, az új 2022-es Samsung TV-ken és más eszközökön keresztül. A GeForce NOW-hoz való csatlakozás egyben az első alkalom, hogy a KartKraft, a világ vezető gokartszimulátora, PC-n kívül más platformon is elérhető lesz. A GeForce NOW-on játszók a játék Steam-en elérhető teljes PC-s verziójával játszanak, és szinte bármelyik eszközükre streamelhetik azt. Ez a kiegészítés is összhangban van a Motorsport Games azon céljával, hogy minden játékosának több választási lehetőséget biztosítson, és a kiadó játékai mostantól minden eddiginél több eszközön lesznek elérhetők.

Ki nyeri a két autó gyorsulási versenyét?