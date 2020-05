Már a BBC Sport is interjút készített Bereznay Dániellel, aki a valóságban is versenyezne

A hu.motorsport.com is közelről figyeli Bereznay Dani karrierjét, ami egyre fényesebb. A magyar tehetségünk és kiválóságunk még mindig rettentően fiatal, és a sikerei ellenére szerény maradt. Emellett rendkívül alázatos, és sok terve van.

Dani tökéletes példa arra, hogy a kellő kitartással, tehetséggel és nagyon sok gyakorlással az ember el tudja érni a legnagyobb álmait. Továbbra is ő képviseli a legmagasabb szintet Magyarországon az F1 2019-ben, és ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azt mondhatjuk, világszinten is a legjobb.

Bereznay a Forma-1 hivatalos bajnokságában a Mercedesnél kezdte a karrierjét, ahol a bajnok Brendon Leigh volt a csapattársa. A brittel remek párost alkottak, és nagyon magabiztosan értek fel a csúcsra.

A magyar esport-versenyző azonban kellően bátor volt, és a következő szezonját már az Alfa Romeo színeiben kezdte meg, a bajnokság egyik legnagyobb favoritjaként. Leigh teljesítménye kissé meglepő módon visszaesett, míg Dániel többször parádézott, de a szerencse nem állt mellé.

A bajnokságot így nem nyerhette meg, de most a szezonon kívül is sorra bizonyítja, hogy abszolút top-versenyző a Forma-1 hivatalos játékában, amivel az elismert BBC Sport figyelmét is felhívta. A magyar sztárpilóta exkluzív interjút adott Budapestről a brit stábnak.

„Az Esport volt számomra a legjobb út, mivel itt az esélyek egyenlőek. A valódi versenyzés pedig költséges.” - mondta Bereznay, rámutatva arra, hogy a Forma-1 hivatalos bajnokságában minden autó ugyanazt a teljesítményt kapja meg.

Dani nem azon versenyzők közé tartozik, aki a karrierjét egy nagyon drága szimulátorral kezdhette meg. A fiatal magyar srác egy pár ezer forintos kormánnyal is képes volt különbséget jelenteni. Manapság az eredményei és a technikai háttere miatt ő is komoly eszközökkel versenyez.

Azzal, hogy profivá vált, több különleges helyszínre is elutazhatott, amire korábban nem volt lehetősége, valamint találkozhatott a hőseivel a nagydíjakon. Azzal, hogy az Esportban igen magasak a pénzdíjak, és Daninak szerződése van, akárcsak az igazi versenyzőknek, a családja anyagi háttere is változhatott.

„A családom számára most már lehetségesek bizonyos dolgok, amik a múltban nem voltak azok.” - mondta a mindig szerény Bereznay Dániel, aki természetesen a versenyzésből keresett pénzt megosztja a szüleivel.

Screenshot 'F1 2019' Fotó készítője: Codemasters

Nem titok, hogy gyerekként Daninak Sebastian Vettel volt a kedvence, aki 2015 óta versenyez a Ferrarinak. „Amikor megérkezett a Forma-1-be, akkor kezdtem el figyelni az eseményeket. Mindig is azt gondoltam, hogy egy nagyon alázatos versenyzőről lehet szó, és kissé olyan volt, mint én, szőke hajjal és kék szemekkel.”

Az első autós játék, ami igazán megfogta, az a Rally Trophy volt. Még manapság is egy igen kiváló és szimulátorosabb ralis játékról beszélhetünk. Az édesapja vásárolta meg neki a játékot, és onnan nem volt megállás. „Ekkor kezdtünk el egymás ellen játszani.”

Dani sokáig hitt abban, hogy bekerülhet a Forma-1-be, de mint mérnök. „Imádtam a matematikát, és azt gondoltam, jó dolog lehet mérnökként dolgozni. Fizikát is tanultam, és aerodinamikus, valamint autótervező akartam lenni.”

A Veloce és a Motorsport Games közös rendezésű versenyein is nyert Dani, ahol Lando Norris, a McLaren versenyzője is az ellenfelei között volt. „A srácok közül a legkeményebb versenyző Lando Norris volt. Ő a legfiatalabb és rengeteg szimulátoros versenyen vesz részt. Határozottan tudja, hogy mit kell tennie egy Veloce kormány mögött.”

Természetesen Dani is szeretné, ha a dolgok a lehető leghamarabb újra normálisak lennének a koronavírus idején. Az esport-pilóta szerint az Esport-versenyek lehetőséget jelentenek, és bizonyíthatnak azoknak az embereknek, akik azt gondolják, hogy mindez csak egy amatőr dolog, amire bárki képes.

