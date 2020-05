Ma este 7 órától virtuális F1-es KÍNAI NAGYDÍJ: ÉLŐBEN

Ez lesz a harmadik virtuális nagydíj a Forma-1-ben. Az első ilyen eseményen csak két aktuális F1-es versenyező állt rajthoz Lando Norris és Nicholas Latifi személyében. A második nagydíjon már Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, George Russell és Alexander Albon is csatlakozott a McLaren versenyezője, és a Williams újonca mellé.

Egészen kiváló volt a legutóbb virtuális nagydíj, amit a Vietnami Nagydíj időpontjában rendeztek, de mivel az F1 2019 nem tartalmazta az új ázsiai pályát, Ausztráliában, az Albert Parkban versenyeztek a pilóták.

Fotó készítője: Codemasters

Leclerc győzelemmel mutatkozott be egy remek teljesítménnyel a neve mellett, és borítékolható volt, hogy a monacói és a társai a következő viadalon is ott lesznek. Chrales után Carlos Sainz Jr. a következő olyan versenyző, aki átesik a tűzkeresztségen.

Ez azt is jelenti, hogy a Williams mellett a McLaren is az eredeti párosával képviselteti magát a nagy versenyen, amit a Forma-1 közösségi oldalai mellett az M4 Sport is élőben fog közvetíteni, természetesen az eddig megszokottakhoz hasonlóan magyar kommentárral.

Egyre több rajongót vonzanak ezek a futamok, és nem véletlenül, mivel az esemény folyamatosan fejlődik, és az ígéreteknek megfelelően egyre több aktuális F1-es versenyező csatlakozik a mezőnyhöz. Romain Grosjean is beszállás előtt áll, aki már összerakta a saját szimulátorát, de még gyakorol.

Az Esport soha ezelőtt nem volt ennyire népszerű, és a rajongók is láthatják, hogy ezek igen profi versenyek, amire sokat készülnek a versenyezők. Nem egy pilóta erősítette meg, hogy az online futamok még nagyobb stresszt jelentenek, mint a valóság, és az adrenalin ugyanúgy megvan bennük.

A nagy esemény ma este 19 órakor fog kezdődni. Magát a Virtuális Nagydíjat több mint 100 országban közvetítik, ahogyan tette azt az M4 Sport is Magyarországon. Mivel nagyon különböznek a pilóták játékbeli tapasztalatai, a játékbeállításokat úgy alakítják majd, hogy a szórakoztató és szoros versenyzést segítsék elő, ami nélkülözhetetlen ezekben a furcsa időkben.

