Ma Alonso megszerezheti a virtuális „Tripla koronát”

A The Race nagy virtuális versenysorozata ezen a szombaton véget ér, és megtudhatjuk, hogy ki lesz a virtuális „Tripla korona” bajnoka. A valóságban az tudhatja magáénak a koronát, aki megnyerni a Monacói Nagydíjat, az Indy 500-at, és a Le Mans-i 24 órás versenyt.

Fernando Alonso régóta hajt erre a koronára, és „csak” Indianapolisban kell nyernie ehhez. Erre idén a McLarennel lehet esélye, miközben Monacóban és Le Mans-ban már nyert a valóságban. Jelenleg pedig virtuális körülmények között húzhatja be a bajnokságot.

A ma 18 órakor kezdődő eseményen is nagyon nagy nevek fognak rajthoz állni. Alonso mellett ott lesz Button, Barrichello, Montoya, Castrovenes, Solberg, Pirro, Kanaan, Brabham, Soper, Priaulx, Coronel, Plato, Chandhok, Liuzzi, Papis, Salo, Dominguez, Servia és Jourdain.

A mindent eldöntő versenyről, mely a virtuális Le Mans-ban kerül megrendezésre, a The Race élő közvetítést fog biztosítani a hivatalos YouTube csatornáján keresztül. A futamról pedig az eddig megszokottakhoz hasonlóan a hu.motorsport.com is be fog számolni.

Alonso 156 ponttal vezeti a bajnokságot a 153 pontos Montoya előtt, míg Brabham a harmadik helyen 142 egységet számol. A legjobb ötben még Priaulx (116 pont) és Jourdain (115 pont) vannak ott. Jenson Button csak 78 pontos a 9. helyen, 2009 Forma-1 bajnokának már nincs esélye. yen, 2009 Forma-1 bajnokának már nincs esélye.