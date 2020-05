Leclerc szerint a szimulátoros versenyzés keményebb, mint a való életben

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a virtuális Vietnami Nagydíjat, és mivel az F1 2019-ben nem elérhető az új vietnami pálya, a szervezők választása az Albert Parkra esett, ami az Ausztrál Nagydíj helyszíne a kategóriában.

Még több F1 hír: Elképesztő csata a profi F1-esportolók versenyén: Bereznay kiesett

Összesen hat jelenlegi F1-es pilóta állt rajthoz a viadalon, akik kivétel nélkül remekül szórakoztak. A „banda” sokat gyakorolt, és közösen is. Időközben Lando Norris és Max Verstappen után George Russell, valamint Charles Leclerc is saját Twitch csatornát indított.

A Ferrarimonacói versenyzőjét több mint 60 ezren nézték élőben, ami elképesztő szám, főleg, ha azt vesszük alapul, hogy ez a Forma-1 hivatalos YouTube csatornája esetében körülbelül 170 ezer embert jelentett egy közel 3.5 milliós követőtáborral.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotó készítője: Jack Ke

Leclerc a testvérével alkotott duót Ferrarinál. Arthur többször is hibázott, de így is majdnem felállt a dobogóra, míg Charles magabiztosan nyert. Az F1-es pilóta, aki tavaly mutatkozhatott be az olaszoknál, és a 7 rajtelsősége mellett a Belga, valamint az Olasz Nagydíjat is megnyerte, azt mondta, a szimulátoros versenyzés még keményebb lehet, mint a valóságban.

„Azt hiszem, talán még keményebb is, mint a való életben, mivel a valóságban érzed az autót, itt pedig ez sokkal mentálisabb.” - idézte a RaceFans a versenyző. A verseny utáni interjúban Charles azt is elmondta, hogy a 29 körös verseny hihetetlenül nehéz volt.

„Ott ülünk egy székben, miközben még a G-erők sem hatnak ránk, mint egy igazi autóban, de izzadok, mint az őrült. Az izmaim nem fájnak, de a koncentráció és minden más miatt nagyon izzadtam. Nagyon nehéz volt. Ugyanakkor ez egy nagyszerű verseny volt.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A versenyzők az igazi nagydíj 50%-át teljesítették. „Nehéz volt. Mindenki gyors volt odakint. Azt hiszem, mindannyian tisztában voltak azzal a verseny előtt, hogy alapvetően az fog nyerni, aki a legkevesebbet hibát véti, mert mindenki nagyon közel volt egymáshoz.”

Leclerc 1 héttel a virtuális nagydíj előtt kezdett el gyakorolni, és naponta körülbelül 5 órát fordított arra, hogy meglegyen a tempója. Ez pedig egy igen intenzív edzést jelentett számára a virtuális világban.

„A hét végén úgy döntöttünk a srácokkal (Russell, Albon), hogy csatlakozunk, és mindent élőben közvetítünk. Nagyon szórakoztató volt, szóval azt hiszem, folytatni fogjuk. Nyilvánvalóan nehéz időkről beszélünk az otthonmaradás miatt, így minden tőlünk telhetőt megpróbálunk megtenni azért, hogy szórakoztassuk az embereket, és remélhetőleg ma este ez történt, és a következő hetekben még többet próbálunk majd tenni ennek érdekében.”

2 hét múlva a virtuális Kínai Nagydíjat rendezik meg, amin lehetséges, hogy még több aktuális F1-es pilóták vesznek majd részt.

Ajánlott videó: