Leclerc: Russell alulértékelt!

A Codemasters által fejlesztett F1 2020-as játék több újítást is fog hozni, többek között a My Team-játékmódot is, amelyben mi csinálhatjuk meg a saját csapatunkat, a rajtrács 11. csapatát, ahova csapattársat is kell szerződtetnünk.

A Codemasters pedig értékelésekkel látott el minden pilótát. A legmagasabb értékelést Lewis Hamilton kapta (94), az értékeléseket pedig sokan kritizálták. Például Bottas értékelése (90) magasabb, mint Vettelé (89), míg Grosjean értékelése (80) ugyanakkora, mint Oconé (80) és magasabb, mint Magnussené (78).

Charles Leclerc a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen az első és a második etapja között beszélt a versenyzői értékelésekről a Twitch-csatornáján, ahol azt mondta, hogy George Russell alulértékelt. Russell 75-ös értékelést kapott, ami a harmadik legalacsonyabb – csak Antonio Giovinazzi (73) és Nicholas Latifi (64) van mögötte.

„Véleményem szerint nem túl pontosak a számok, Russell például túl alacsony értékelést kapott. Ha megfelelő autóban ülne, akkor ugyanolyan szintet hozna, mint a leggyorsabb pilóta.” – mondta Leclerc.

Charles Leclerc ugyan ezúttal nem nyert virtuális versenyt, remek tapasztalatokkal gazdagodott, és volt egy nagyon látványos borulása is, ami után rögtön padló gázon ment tovább a World RX Esports versenyén.