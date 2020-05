Leclerc nyerte a jótékonysági F1-bajnokságot, több mint 70 ezer dollárt gyűjtöttek!

Péntek este folytatódott Charles Leclerc és további 5 Forma-1-es versenyző jótékonysági sorozata, amelyben a koronavírus elleni harcra gyűjtöttek a versenyzők, illetve a „kakukktojás”, a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois, illetve ebben a fordulóban csatlakozott a Lazio játékosa, Ciro Immobile is.

A stream kezdetekor kicsivel 50 ezer dollár felett álltak, a kitűzött cél pedig a 100 ezer dollár volt. Az utolsó eseményen az első versenynek a virtuális barcelonai pálya adott helyet, ahol a szabadedzésen Luca Albon volt a leggyorsabb, míg Charles Leclerc a harmadik leggyorsabb volt.

Az egykörös időmérőn C. Leclerc a nyolcadik lett, a pole-t A. Leclerc szerezte meg L. Albon, Latifi és Giovinazzi előtt. A rajtnál Russell meg tudta előzni Leclerc-t, azonban A. Albon visszaesett, így C. Leclerc maradt a nyolcadik helyen, majd Giovinazzi a falba ment, C. Leclerc pedig folyamatosan támadta Russellt.

A monacói a célegyenesben el tudott menni Russell mellett, így már a hatodik helyen haladt a második körben. A. Leclerc el tudott nyúlni a többiektől, majd egy négyes következett, tőlük kisebb távolságra pedig C. Leclerc.

Az ötödik körben aztán C. Leclerc meg tudta előzni Deletrazt, így feljött az ötödik helyre, viszont a csatájuk miatt pár másodpercre el tudott nyúlni tőlük a negyedik helyen álló Latifi. A 6. körben C. Leclerc is kiállt többedmagával, viszont a hetedik helyre jött vissza, Deletraz mögé, aki egy körrel korábban állt ki.

Leclerc aztán Deletraz megelőzése és a többiek bokszkiállása után mér a negyedik helyen haladt, viszont nem volt elég gyors ahhoz, hogy beérje L. Albont, ráadásul Deletraz is visszaelőzte a Ferrari versenyzőjét, viszont mivel C. Leclerc vissza tudta előzni a Haas fiatalját, így a negyedik helyen futott be.

A versenyt végül Vandoorne nyerte A. Leclerc és L. Albon előtt, C. Leclerc negyedik, Deletraz ötödik, Latifi hatodik lett, Giovinazzi kilencedik, Norris tizedik, Russell tizenegyedik.

A sorozat utolsó pályája a Red Bull Ring volt, ahol rövid időmérővel kezdtek, szabadedzések nélkül. Az időmérőn Leclerc minimálisan hozzáért Vandoorne kerekéhez, erre kapott egy 5 rajthelyes büntetést. Leclerc szerint nem érdemelt büntetést ezért, és nehéz lenne vitatkozni vele.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotó készítője: Codemasters

C. Leclerc végül harmadik lett az időmérőn, de a büntetés nem jogos volta miatt az egykörös időmérőre esett a választásuk. Az időmérőn pedig C. Leclerc szerezte meg a pole-pozíciót, mögötte végzett A. Albon, A. Leclerc és L. Albon.

A rajtnál C. Leclerc maradt elöl, őt A. Albon és L. Albon követte, viszont a pontos képet megzavarta az, hogy számos pilóta 2 másodperces büntetést kapott pályalevágás miatt. Az ötödik körben a két Albon összeért egymással, és L. Albon feljött a második helyre.

A bokszkiállások után C. Leclerc volt az élen A. Albon és Lundgaard előtt. A 14. körben A. Albon rövid időn keresztül C. Leclerc előtt tudott haladni, viszont a monacói nem sokkal később visszaszerezte a pozícióját.

Aztán többször is megelőzték egymást oda-vissza, végül A. Albon tudott elsőként befutni, viszont Albon büntetései miatt Leclerc nyerte meg a versenyt, és a jótékonysági sorozat bajnoki címe is C. Leclerc-hez vándorolt. L. Albon második, A. Albon a harmadik helyen végzett a versenyen, Latifi nyolcadik, A. Leclerc tizedik lett.

A bajnokságban C. Leclerc lett az első, majd Luca Albon, Arthur Leclerc, Alex Albon és Lundgaard alkotta a top-5-öt.

A pilóták végül egy F2-es silverstone-i futammal zárták az eseményt, amelyen Ciro Immobile tudta megszerezni a pole-pozíciót. Az F2-es versenyt A. Albon nyerte Norris és L. Albon előtt, míg Leclerc negyedik lett.

A stream végére már 70,8 ezer dollárnál (átszámítva 23 millió forintnál) tartott a gyűjtés, amely még pár órán keresztül tartani fog, és ezen a linken lehet adakozni.

