Leclerc, Norris, Albon és Russell a Rocket League-ban hangolt a hétvégére: videó

Több nagyobb virtuális versenyt is rendeznek ezen a hétvégén. Nyilvánvalóan a Forma-1 hivatalos Virtuális Nagydíja lesz a legnagyobb durranás, amin többek között a világhírű argentin futballista, Aguero is rajthoz fog állni.

Az előző hétvégén egy felejthetetlen versenyt hozott össze a mezőny, elsősorban Charles Leclerc és Alexander Albon, akik a virtuális Spanyol Nagydíjon is abszolút favoritok lehetnek, de nem feledkezhetünk meg a szintén gyors George Russell-ről és Lando Norris-ról sem.

Norris-nak eddig egy alkalommal sem volt szerencséje ezeken a versenyeken, de legutóbb legalább célba tudott érni, és ha nincsenek a büntetései, akár még nyerhetett is volna, mindezt a rajtrács végéről, miután rossz gombot nyomott, és nem vehetett részt az időmérőn.

Ma a Formula E, a The Race és a Veloce Esports is megrendezi a saját virtuális versenyeit, amikről természetesen részletesen be fogunk számolni, valamint a hu.motorsport.com-on is élőben követhetitek figyelemmel az eseményeket.

A Veloce Esports futamának magyar vonatkozása is lesz. Bereznay Dániel szintén ott lesz az indulók között az F1-es versenyzők között, míg vasárnap a saját F1-es Esport bajnokságában bizonyíthat az Alfa Romeóval..

Leclerc, Norris, Albon és Russell tegnap este is remekül érezték magukat. A méltán népszerű Rocket League-val játszottak a srácok. Gyakorlatilag végig nevették a stream-et. Alább Leclerc, Norris és Russell nézetéből is megnézhetitek az eseményeket.

Leclerc stream-je

Norris stream-je

Russell stream-je