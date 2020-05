Leclerc és Norris nagy csatájával folytatódott a jótékonysági F1-ezés

Kedden folytatódott a #RaceForTheWorld sorozat, amelynek főarca Charles Leclerc, de mellette részt vesznek más jelenlegi Forma-1-es versenyzők is, mint Alex Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi és Antonio Giovinazzi.

De rajtuk kívül részt vesz Leclerc és Albon testvére is, több fiatal versenyző, a kakukktojás pedig a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois.

Az első fordulóban Alex Albon és Arthur Leclerc tudta megnyerni az első két versenyt. A sorozat legfontosabb célja a koronavírus elleni harc, a kitűzött cél pedig 100 ezer dollár. A mai stream elején ez az összeg 36 ezer dollárnál, vagyis átszámolva 11,5 millió forintnál járt.

A mai streamben az első helyszín a belgiumi pálya volt, a szabadedzésen pedig Christian Lundgaard volt a leggyorsabb, míg Charles Leclerc kilencedik lett.

Az időmérőn Giovinazzi volt a leggyorsabb Lundgaard, Charles Leclerc, Luca Albon és Norris előtt. Viszont végül mégsem ez lett a rajtsorrend, ugyanis nem tudták rekreálni a rajtrácsot azután, hogy újra kellett indítaniuk a sessiont, így egykörös kvalifikáció döntött a rajtsorrendről.

Ezen az időmérőn pedig Luca Albon lett a leggyorsabb C. Leclerc, Norris és Latifi előtt. C. Leclerc jól kapta el a rajtot, és már az első szektorban meg tudta előzni L. Albont, és így feljött az első helyre, majd nem sokkal később Norris is megelőzte L. Albont.

A második körben viszont Norris a szélárnyék segítségével megelőzte C. Leclerc-t, majd a Ferrari versenyzője A. Albonnal csatázott nagyot, de előtte tudott maradni. A negyedik körben aztán az Eau Rouge és a Raidillon utáni egyenesben C. Leclerc visszaelőzte Norrist, de a brit továbbra is tapadt rá. Nem sokkal később vissza is előzte őt Norris.

Az 5. körben már ismét Leclerc volt elöl. Norris aztán sokkal hamarabb állt ki a bokszba, mint C. Leclerc és A. Albon, C. Leclerc viszont így is vissza tudott állni az élre Norris és Lundgaard elé.

A belgiumi versenyt C. Leclerc tudta megnyerni Norris, Lundgaard, A. Leclerc és Vandoorne előtt, míg A. Albon végül a 12. lett.

A következő versenyt Bakuban rendezték meg, C. Leclerc pedig az utolsó pillanatban tudta kiválasztani a Ferrari autóját. az azerbajdzsáni pályán rövid, 18 perces kvalifikációt rendeztek.

Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az időmérőn Lundgaard lett a leggyorsabb, mögötte Norris, L. Albon, C. Leclerc és A. Albon végzett, tehát ezúttal is hasonló volt az élmezőny. Latifi hetedik, Russell nyolcadik lett. De az időmérő is felesleges volt, ugyanis miután technikai hibák ütötték fel a fejüket, újraindították a sessiont, és ismét egykörös időmérő döntött a rajtsorrendről.

Itt már A. Albon volt a leggyorsabb A. Leclerc és L. Albon előtt, míg C. Leclerc a tizedik helyről rajtolhatott el. Norris hetedik lett.

A rajtnál aztán egy Renault megforgott, így Giovinazzi a harmadik, C. Leclerc pedig a negyedik helyre jött előre. Nem sokkal később már A. Albon, C. Leclerc és Giovinazzi állt az első három helyen, a pozíciócseréknek pedig Leclerc öccse látta a kárát.

Antonio Felix da Costának sikerült feljönnie a harmadik helyre, míg továbbra is A. Albon és C. Leclerc állt az első két pozícióban.

Leclerc szempontjából a verseny második fele már nem volt annyira eseménydús, a legérdekesebb esemény az volt, amikor eldobta a gépét az utolsó körben, viszont mivel a törés ki volt kapcsolva, így pár másodpercen kívül semmit sem vesztett vele. A kör későbbi részében még fánkozott is egyet, de ettől még a második helyen ért be.

A versenyt pedig A. Albon nyerte C. Leclerc, L. Albon, Latifi és Vandoorne előtt, míg Norris és Russell kiesett, Courtois hetedik lett.

A stream végére a gyűjtés 48 ezer dollárnál, átszámítva 15,3 millió forintnál járt, így a kitűzött összeg közel felénél jártak. A harmadik utolsó, eseményre pénteken fog sor kerülni.

Sorozatunk következő részében a bakui versenypályát nézhetitek meg visszafelé, ami ugyancsak egy érdekes kihívást jelenthetne a versenyzőknek és a csapatoknak a részben eltérő beállításokkal.