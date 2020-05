Leclerc agresszív, győzelmet érő manővere Albon ellen a virtuális nagydíjon (videó)

Charles Leclerc csak nemrég kezdett el szimulátorozni. Ezelőtt nemigazán játszott sokat a Forma-1 hivatalos játékával, az F1 2019-cel, de a karanténhelyzet többek között a monacói forgatókönyvét is átírta.

Nagyon sok rajongó vált boldoggá, amikor kiderült, hogy Leclerc is csatlakozik a virtuális mezőnyhöz, és azóta más eseményeken is részt vett. Sőt, hivatalos Twitch-csatornát is indított, és az F1 2019 mellett egyéb más játékokkal is játszik.

Az előző héten például kamionosnak állt George Russell társaságában, amit nagyon élveztek az F1-es pilóták. Charles és George is sokat nevetett a stream ideje alatt. A legtöbb órát azonban az F1 2019-be tették, hogy felkészüljenek a virtuális Kínai Nagydíjra.

Leclerc nagyon komolyan vette a kihívást, amit már az időmérőn prezentált a társaknak, jelezvén, hogy nagyon komolyan kell számolniuk vele. A futamon sokáig Alexander Albon nyomást tudott jelenteni rá, de a táv utolsó részében Leclerc magabiztosan tartotta az élen a Ferrarit.

Charles ezzel duplázott, hiszen az első virtuális nagydíját is megnyerte. Alex ellen volt pár látványosabb csatája, alább pedig azt az agresszívebb manővert nézhetitek meg a Red Bull versenyzője ellen, ami végül győzelmet ért Leclerc számára.

