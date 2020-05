Latifi drámai előzése a híres F1-es YouTuber ellen Suzukában

A koronavírus miatt Nicholas LatifiF1-es bemutatkozása is várat magára. A következő hetekben és hónapokban biztosan nem lesz Forma-1, de ez egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a pilóták virtuálisan versenyezzenek egymás ellen.

Max Verstappen és Lando Norris már rég elmerült ennek a világnak a rejtelmeiben, míg a többiek csak most ismerkednek ezzel. A Red Bull-Honda holland versenyzője nemrég egy nagyon nívós online bajnokságot nyert meg, ahol számos igazi, nagynevű pilóta állt rajthoz.

Norris is magas szintet képvisel, de rendre nincs szerencséje a technikával, vagy épp hibázik. Legutóbb újra a technika szólt közbe a Forma-1 hivatalos virtuális nagydíján, de előtte megnyerte a Veloce és a Motorsport Games közös versenyét.

Ezen a futamon Latifi is az indulók között volt, akinek Tiametmardukkal kellett szembenéznie. A híres YouTuber több mint 400 ezer feliratkozót számol, és főként F1-es játékokkal játszik. Ehhez mérten a sebessége is remek, amit a döntőben is megmutatott Norris ellen.

Latifi Suzukában egy nagyon látványos manőver végén ment el a YouTuber mellett az elődöntőben, de végül nem lehetett ott a döntőben. Ekkor azonban még minden nyitott volt Ben és Nicolas között.