Kellemetlen: videón, ahogy Pagenaud közli, kiszedik Norrist a versenyből

A koronavírusra reagálván az IndyCar is megcsinálta a saját online bajnokságát az igazi versenyzőivel. Lando Norris vendégpilótaként csatlakozott, és Austinban nemcsak az időmérőt, hanem a futamot is megnyerte.

Szombaton Indianapolisban versenyezhetett a mezőny, és annak ellenére, hogy Norrisnak nem volt nagy tapasztalata az oválon, majdnem megnyerte az időmérőt, és két körre volt attól, hogy behúzza a legendásnak számító viadal virtuális változatát.

Simon Pagenaud, aki szintén esélyes volt, balesetet szenvedett, majd a bokszból visszahajtott a pályára, hogy elmondása szerint lassítsa Norrist, mert nem akarta, hogy ő nyerjen. Lando erről a hivatalos Twitch-oldalán keresztül beszélt.

„Bocsánatot kért. Azt mondta, be akart hajtani a bokszba, és lassítani engem, hogy Askew nyerjen. Nem akarta, hogy én nyerjek.”

Pagenaud nagyon rossz helyen haladt, és Norris belerohant az autójába, így minden esélye elszállt a győzelemre. Közben napvilágot látott egy videós anyag, amiben a tapasztalt pilóta azt mondja, kiveszik Landót a versenyből. „Csináljuk meg!” - tette hozzá.

A McLaren versenyzője természetesen mérhetetlenül csalódott volt, mert sok órát tett bele a gyakorlásba, és nemcsak ő volt érintett. „Tudjátok, hogy mennyi időt tettem ebbe bele? Úgy gondolom, hogy összesen 1 napot mentem ezen a pályán. 24 órán át mentem az egyenesben, tökéletesítve a balrafordulásaimat.”

Fotó készítője: Chris Graythen - Getty Images

„Ezután a srác csípőssé válik, hogy ne egy olyan versenyző nyerjen, aki nem az IndyCar-ban versenyez. Egyszerűen tökreteszi mindezt. Lehetséges, hogy néhány ember nem veszi ezt annyira komolyan, és azt hiszik, hogy ez csak egy játék, és nem számít.”

„Még mindig sok versenyző van, akik komolyan veszik ezt, és Jarv, a mérnököm is, azok a srácok, akik a stratégiát csinálják. Időt fordítanak erre, függetlenül attól, hogy otthon vagyunk-e, bármit is csinálunk. Ennek ellenére csinálják, pedig más dolgokat is tehetnének a családjukkal közösen.”

„Továbbra is szeretnék részt venni ebben, és versenyt nyerni, de néhány srác önzővé válik, és egyáltalán nem törődik ezekkel a dolgokkal.” - tette hozzá Norris.

A The Race felvette a kapcsolatot a Penske-istállóval, de Pagenaud egyelőre nem volt hajlandó reagálni a dolgokra. Nem ez volt az egyetlen incidens, ami felpaprikázta a rajongókat és néhány versenyzőt. Marcus Ericsson is nyerhetett volna, de kiütötték hátulról, amit nem hagyott szó nélkül, valamint ott volt Ferrucci nagyon furcsa befutója, akinek szintén nekiestek a közösségi médián keresztül.

