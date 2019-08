Itt a legújabb Need for Speed hivatalos trailere

A Need for Speed sorozat hatalmas múltra tekint vissza. Az egyik leghíresebb játékról van szó, melyről még film is készült. Az első rész DOS-ra jelent meg 1994-ben, majd jött a Need for Speed II, az NFS III: Hot Pursuit, az NFS: High Stakes, az NFS: Porsche Unleashed és így tovább... Sorra jelentek meg a jobbnál jobb epizódok, amik igazi legendákká váltak.

Sokak számára az Underground sorozat volt a kedvenc, amiből igen sok példány kelt el. Az utóbbi évek azonban kicsit más irányba vitték el a sorozatot, melynek legutóbbi darabja 2017-ben NFS Payback néven jelent meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra. A közönségnek egészen a mai napig kellett várnia, hogy megismerje a legújabb részt, melyről nem sokkal ezelőtt hullt le a lepel egy hivatalos világpremier során.

Az új rész az NFS Heat nevet kapta, ami november 8-tól már mindenki számára elérhető lesz PC-re, PS4-re és Xbox One-ra. A videó láttán senki számára nem lehet meglepetés, hogy ezúttal is az illegális tuningolások és versenyzések világába látogatunk el, megannyi új lehetőséggel és az autóval, amik között legendás modellek is helyet kaphatnak.