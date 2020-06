Ilyen egy verseny Vietnamban az F1 2020-ban (videó)

A Codemasters által készített F1 2020 július 10-én fog megjelenni PC-re, Xbox One-ra és PlayStation 4-re. A játéknak lesz egy Deluxe Schumacher Edition kiadása is, amely magába fogja foglalni Schumacher négy ikonikus autóját: ott lesz a Jordan 191, a Benetton B194 és B195, illetve a Ferrari F1-2000 is.

De a Schumacher-kiadáson kívül is lesznek újdonságok a játékban: talán a legnagyobb frissítés a My Team-mód, amelyben mi magunk alkothatjuk meg a rajtrács 11. csapatát. A Codemasters emellett azt is elmondta, hogy a versenyzői visszajelzések figyelembe vételével módosítottak a vezetésen is.

A népszerű YouTuber, aarava pedig arról készített egy videót, hogy hogyan néz ki a játékban egy verseny a vietnami pályán, amely aszfaltcsík idén áprilisban mutatkozott volna be az F1-ben, de egyelőre a koronavírus-járvány miatt erre nem kerülhetett sor.

Aarava Lewis Hamilton autójával, a Mercedes W11-gyel állt rajthoz a versenyen, és az utolsó helyről rajtolt. A 15 perces videó alább tekinthető meg.

Charles Leclerc ugyan ezúttal nem nyert virtuális versenyt, remek tapasztalatokkal gazdagodott, és volt egy nagyon látványos borulása is, ami után rögtön padló gázon ment tovább a World RX Esports versenyén.