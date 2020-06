Ilyen egy teljes szimulátorcsere a virtuális Le Mans-on (videó)

A 36 esztendős francia pilóta az egyik legtapasztaltabb pilótaként állt rajthoz a 2020-as virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen. Simon Pagenaud még 2001-ben kezdte meg a pályafutását a Formula Campus by Renault and Elf sorozatban, ahol rögtön második lett.

Még több F1 hír: Így forgott meg Leclerc a Ferrarival Le Mans-ban (videó)

A következő években több hasonló eredményt is szerzett a különböző formulaautós kategóriákban, de a Forma-1-ben soha nem mutatkozhatott be. Helyette a tengerentúlon csinált karriert a Champ Car World Series-ben, miközben Le Mans-ban is ott volt az indulók között, ahol a legjobb eredménye egy második hely volt a Peugeot-val.

Az amerikai Le Mans Series-ben azonban nyerni tudott, és 2016-ban az IndyCar-ban is felért a csúcsra. 2017-ben és 2019-ben a második helyen fejezte be a bajnokságot. Legutóbb pedig virtuális körülmények között kellett teljesítenie Le Mans-ban. Még egy szimulátorcseréje volt otthon, amiről alább nézhetitek meg a videót.

A virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt a hu.motorsport.com honlapján is figyelemmel lehet követni erre a linkre kattintva.

Ajánlott videó: