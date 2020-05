Így nyer meg egy F1-es versenyző egy neves online versenyt (videó)

Nagyszerű szimulátoros versenyzők vannak odakint az online térben, akik közül páran igazi pilóták. Max Verstappen egyedülállónak mondhatja magát, mert nemcsak a Forma-1-ben, hanem a szimulátoros futamokon is az egyik legjobb.

A Red Bull-Honda holland sztárja ezt napi szinten bizonyítja a különböző rekordjaival és győzelmeivel. Legutóbb mindkét futamot megnyerte, amit a csapata, a Team Redline rendezett. Most azonban egy másik esemény összefoglaló videóját osztjuk meg veletek.

Ez a Veloce és a Motorsport Games közös eseménye, ami a Pros Series nevet kapta, benne több ismert igazi versenyzővel. Lando Norris is ott volt az indulók között. A McLaren F1-es pilótája is rendkívül aktív, de a koronavírus előtt is nagyon sokat játszott.

Norris nemcsak F1-es pilóta és szimulátoros pilóta, hanem egyúttal streamer is, méghozzá igen népszerű. Ez azonban néha hátrányt is jelenthet számára, válaszolván a különböző kérdésekre, miközben figyeli a chatet. Ez könnyen elvonhatja a figyelmét, még akkor is, ha épp a futamon csak arra figyel, ami közvetlen előtte van.

Érdemes megnézni az összefoglalót, mert számos remek előzés és izgalmas momentum van benne, miközben olyan versenyzők álltak rajthoz mint Gutierrez, Vandoorne, Correa, Latifi, Gelael, Fittipaldi, Costa...