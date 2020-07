Így néz ki az F1 2020-ban a fekete Mercedes: megjött az új festés

Mint ismeretes, a Mercedes a szezon előtt fekete színre váltott, amire a megjelenésig nem tudott reagálni a Codemasters. A munkát azonban azonnal megkezdték az F1 2020-ban, és sokat nem kellett várniuk a rajongóknak.

Nem sokkal a Brit Nagydíj előtt jelentették be, hogy az új festés elérhetővé vált az 1.06-os frissítéssel. A frissítés természetesen PC mellett Xbox-ra és PS4-re is megjelenik a játékosok számára. Maga a patch más újdonságokat is tartalmaz.

Az F1 2020 megkérdőjelezhetetlenül a legjobb F1-es játéka a Codemastersnek, mely sok pozitív kritikát kapott, különösen a „My Team” módja kapcsán, ami egy szenzációs újításnak bizonyult a gamerek számára.

Hamilton reagált a történtekre

