Így gyakorol Leclerc a virtuális 24 órás Le Mans-i versenyre: videó

A virtuális versenyzés még népszerűbbé vált a koronavírus ideje alatt. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője több ezer kilométert hajtott már a virtuális térben, mióta javarészt otthon kellett lennie a korlátozások miatt.

Leclerc ebben a környezetben is megmutatta, hogy mennyire versenyképes, és továbbra is az egyik legnagyobb favoritja a hivatalos F1-es Virtuális Nagydíj bajnoki címének. A következő állomás Baku lesz vasárnap, és természetesen Charles is rajthoz áll, akárcsak ma este a Veloce Esports azeri viadalán, mellette Lando Norrisszal és Nicholas Latifivel.

Nem meglepő módon Leclerc a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyre is igent mondott, amit a Motorsport.tv-n keresztül élőben fogunk közvetíteni számotokra június 13. és 14. között. A 24 órás virtuális Le Mans-i verseny nem lesz egy tipikus endurance futam, miközben a szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rajongók remekül szórakozzanak, bárhonnan is kövessék az eseményt. Tristan Casara – aka The Avenere – ismert DJ és producer, egy következő szintre emeli a szórakoztatást a nagy versenyen.

Leclerc természetesen már megkezdte a felkészülést a GT Ferrarival a 24 órás futamra, ahol szintén az egyik esélyes lehet. A pálya azonban nem könnyű, és az rFactror 2 még új számára, így mindenhez hozzá kell szoknia.

Charles nemrég a hivatalos Twitch csatornáján keresztül streamelte a gyakorlását, amit alább nézhettek meg. Egy közel 2 órás adás, miközben több kameranézetből figyelhetjük az F1-es pilótát szimulátorának volánja mögött.