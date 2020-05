Így csapott össze egymással a két ex-F1-es a virtuális nagydíjon: nem volt vadulás (videó)

Az a bizonyos esemény a Veloce Esports 1 az 1 elleni versenye volt. Stoffel Vandoorne és Esteban Gutierrezt sorsolták össze, és a belga nem kímélte a mexikóit Monzában az utolsó kanyarban. Vasárnap is közel került egymáshoz a két autó.

Vandoorne és Gutierrez is rendelkezik némi F1-es tapasztalattal, de mindketten kikerültek a körforgásból. Stoffel és Esteban is a Mercedes F1-es csapatának hivatalos teszt- és tartalékversenyzői, de a karrierjük más irányba halad.

Stoffel jelenleg is aktív, és a Formula E-ben a gyári Mercedesnek versenyez. Esteban is versenyzett az elektromos szériában, de az utóbbi időben főként az online versenyekre gyakorol. Két szimulátora is van az otthonában, így igencsak komolyan veszi a dolgot.

A két ex-F1-es versenyző is ott volt a vasárnapi virtuális Kínai Nagydíjon indulók között, természetesen a Mercedes színeiben. Vandoorne tempója különösen jó volt, és a büntetése nélkül ott lehetett volna a legjobbak között.

Az alább található videóban Vandoorne előzését nézhetjük meg Gutierrez ellen. Férfias, profi csata volt az övék, aminek a végén a belga ellépett a mexikóitól, több mint maximálisan kihasználva a pálya határait.

