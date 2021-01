Idén is rendez Virtuális Nagydíjakat az F1!

A 2020-as Forma-1-es szezon első versenyére a koronavírus-járvány kitörése miatt egészen július elejéig kellett várni, viszont eközben sem állt le teljesen a versenyzés – erre az időszakra ugyanis a virtuális világba költözött.

Az F1 is megrendezte a saját Virtuális Nagydíjait, e sorozat pedig végül 8 eseményből állt, és többek között George Russell, Charles Leclerc és Alex Albon is részt vett rajtuk, mellettük pedig hírességek is feltűntek, mint például Pierre-Emerick Aubameyang és Sergio Agüero.

A Forma-1 hivatalos közleménye szerint az idei első Virtuális Nagydíjra január 31-én fog sor kerülni, összesen három eseményre kerül sor, és a résztvevők között lesznek jelenlegi és korábbi F1-es pilóták, F1 Esports Pro Series-versenyzők és hírességek is.

Az esemény formátuma kissé átalakul, ugyanis a profi gamerek egy ötkörös sprintversenyen vesznek majd részt, hogy kialakítsák a főfutam rajtsorrendjét, ahol a csapatok pilótapárosai egy 50 százalékos hosszúságú versenyen fogják gyűjteni a pontokat, majd a díjakat pedig a pontverseny eredménye alapján fogják kiosztani.

