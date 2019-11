Hivatalosan is bejelentették a Le Mans Esports Series második szezonját

A sorozatot az Automobile Club de l’Ouestnek, az FIA World Endurance Championshipnek és a Motorsport Networknek köszönhetjük, mely tavaly a „Super Final” idején több mint 215 ezer nézőt és 6.4 milliós közösségi médiás megjelenést vonzott. A „Super Final” eseménynek Le Mans adott otthont a 24 órás futamon júniusban.

A 2. szezon is vonzza a játékosokat a világ minden tájáról, akik egy igen profi környezetben bizonyíthatnak, mely egyúttal komoly rajongói bázissal is rendelkezik. A „Super Final” jövő év júniusában lesz, amire a Pro és Pro-Am bajnokság keretén belül kvalifikálhatják magukat. A játék továbbra is a Forza Motorsport 7 lesz, mely PC-n és Xbox One-on érhető el.

A „Super Final” nagyon izgalmasnak ígérkezik, ami minden szempontból komoly technikai kihívás lesz, hiszen több mint 50 versenyző lesz ott a Circuit de la Sarthe-ból. Az egész rendezvényt, valamint a Pro kvalifikációs sorozatot élőben fogják közvetíteni a YouTube-on, a Facebook-on és a Twitch TV-n. A Pro Team kvalifikációs sorozatának jelentkezési periódusa 2019. október 31. és 2019. november 7. között lesz.

Csapatonként 3 versenyző kaphat lehetőséget, akik 5 online fordulón keresztül küzdenek, majd jöhet a „Super Final”, ami a Le Mansi 24 órás hétvégén kerül megrendezésre. A kvalifikációs sorozatban 50 ezer dolláros pénzjutalmat osztanak ki. A Pro-Am kvalifikációs verseny mindenki számára elérhető, ami 6 ilyen körből áll majd, melyeken 18 „Pro” és 9 amatőr versenyző vesz részt. Ezeket az eseményeket az Autosport International Show-n rendezik meg Birmingham-ben, valamint még a WEC helyszínein találják meg.

Gérard Neveu, az FIA WEC első embere: „Miután a Le Mans Esports Series pozitívan indult, és kiváló volt a Suepr Final a 24 órás Le Mansi verseny ideje alatt ez év júniusában, mindannyian várjuk a 2. évad kezdetét. Szenvedélyesek vagyunk a motorsport iránt, különösen a hosszú távú versenyzések kapcsán, mind a versenytársak, mind a nézők miatt. Hisszük, hogy az innovatív és izgalmas új formátum, a nagyobb nyereményalap és természetesen az újabb „Super Final” a világ egyik legnagyobb motorsport rendezvényén eljut a következő szintre.”

Stephen Hood, Motorsport Network: „A naptár kétségtelenül legrangosabb motorsport esport sorozatának második évadja olyasvalami, amit a Motorsport Network büszkén vezet. A nyitószezon óriási siker volt, és alig várjuk a folytatást, mely egy még izgalmasabb út lesz Le Mans-ba.”

A teljes sportszabályokat, a szerződési feltételeket és a sorozat ütemezését a lemansesports.com oldalán lehet elérni. A tavalyi eseményen több mint 20 000 játékos vett részt Xbox One konzolon vagy PC-n a Forza Motorsport 7 játékkal. Ez 215 000 nézőt jelentett a döntőben, Le Mans-ban, a világ egyik leghíresebb futamán.