HIVATALOS: Szujó Zoltán a Hungaroring E-sport Bajnokság hangja – újra élőben közvetít!

A Hungaroring Sport Zrt. és Michelisz Norbert közös szimulátorkupájának fődíja, hogy a végén valaki teljes szezonra szóló, valódi versenyzési lehetőséget kap a M1RA-csapatban 2021-ben, de az indulók már az öt fordulóból álló online bajnokság alatt megtapasztalhatják, hogy milyen érzés, amikor profi kommentátor közvetíti a versenyeiket.

A magyarországi Formula–1-es közvetítések történetének egyik legendás kommentátora, Szujó Zoltán lesz a Hungaroring E-sport Bajnokság vezető hangja, akinek a munkáját szakértőként a tehetségkutató megálmodója, a WTCR regnáló bajnoka, Michelisz Norbert segíti majd.

Igazi versenyautóba a legrátermettebb ülhet majd a bajnokság végén, de az online szezon fordulónkénti 24-24 versenyzőjének megadatik az élmény, hogy Formula–1-es minőségben kommentálják a versenyzésüket. Az esély minden magyar számára adva van, hiszen a Hungaroring E-sport Bajnokságban való részvétel bárki számára ingyenesen hozzáférhető.

A virtuális Hungaroringen április 30-án sorra kerülő első forduló selejtezője már tart, 24 óra alatt több mint 1500-an teljesítettek gyors kört a RaceRoom-alapú bajnokságban, ami kivételesen erős kezdésnek számít. A versenyzőknek április 26-ig van lehetőségük kvalifikálni magukat a mezőnybe – a legjobb 24 pilóta bekerül a bajnokság hat hivatalos csapata, a Team Hungaroring, a Team Simple, a Team NÚSZ (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató), a Team #mentsdegyszerűen, a Team OMV MaxxMotion és a Team PCTrade Systems valamelyikébe.

Így alakul ki a mezőny az első két futamra, melyeket a későbbi fordulók versenyeihez hasonlóan Szujó Zoltán és Michelisz Norbert már élőben közvetít a M1RA és a Hungaroring hivatalos Facebook-oldalán, valamint YouTube-csatornáján.

Szujó Zoltán:

„Nagyon készülök a visszatérésre, lelkesen elemzem a különböző szimulátorversenyek közvetítéseit, hogy milyen képi információk jelennek meg a képernyőn, és mire hogyan érdemes reagálni. Az e-sportban ugyanúgy megvannak az akciók, a csaták, a drámák, mint akár a Formula–1-ben, úgyhogy remélhetőleg hasonló élményt adunk majd a közvetítéssel a nézőknek. Különleges szakmai kihívás lesz, mert a #maradjotthon jegyében a közvetítés rendezője Németországban, Michelisz Norbi a pécsi otthonában, én pedig Budapest agglomerációjában, a dolgozóasztalom mögött ülök majd a közvetítés alatt. Norbival sok műsorban dolgoztunk együtt korábban, de eddig talán csak egyszer adatott meg, hogy együtt közvetítettünk élőben. Örülök, hogy most folytathatjuk.”

Michelisz Norbert:

„Zolival nemcsak a Formula–1-es közvetítésekből ismerjük egymást, hanem magánemberként is jó a kapcsolatunk. Mivel a családja Baranya megyéhez kötődik, barátilag is szoktunk találkozni, amikor látogatóba érkezik a környékre. Biztos vagyok benne, hogy a hangja és egyedi stílusa sokat adhat hozzá a Hungaroring E-sport Bajnoksághoz. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz más ezeket a versenyeket közvetíteni, mint az F1-es futamokat, de az biztos, hogy ugyanolyan felkészült szeretnék lenni. Egyrészt azért tervezek jobban megismerkedni az indulókkal, hogy tudjunk beszélni róluk a közvetítésben, másrészt azért is, mert a mezőnyben ott lesz az a valaki, aki a végén megkapja az esélyt, hogy egy teljes szezont versenyezzen a M1RA-ban 2021-ben.”

Hogyan lehet részt venni a bajnokságban?

A Hungaroring E-sport Bajnokságban való részvétel minden magyar számára teljesen ingyenesen elérhető. A regisztráció menetéről részletes leírás olvasható az alábbi linken:

https://m1ra.hu/hu/hirek/igy-vehetsz-reszt-a-hungaroring-e-sport-bajnoksagban/

A bajnokság lebonyolításáról röviden:

Az első hungaroringi fordulót megelőző előselejtezőről a 24 leggyorsabb idővel rendelkező induló jut be a versenyre.

Az első forduló után a bajnokság aktuális első 15 helyezettje automatikus indulási jogot szerez a soron következő fordulóra.

Innentől a még kiadó 9 helyre továbbra is a fordulókat megelőző előselejtezőkön lehet bejutni.

Minden forduló egy szabadedzést követő időmérőből, majd két futamból áll. Az első futam normál rajtsorrend alapján indul, a másodikon az időmérő első tíz helyezettjének sorrendje megfordul.

Az időmérőn az első tíz helyezett 10–1 pontot szerez.

Mindkét futamon az első 15 helyezett szerez pontot, az első harmincat, a tizenötödik egyet.

Versenynaptár:

1. forduló: Hungaroring, április 30., Előselejtező: Április 13–26.

2. forduló: Monza, május 14., Előselejtező: Május 1–10.

3. forduló: Nürburgring, május 28., Előselejtező: Május 15–24.

4. forduló: Szepang, június 11., Előselejtező: Május 29.–Június 7.

5. forduló: Hungaroring, június 25., Előselejtező: Június 12–21.

Élő közvetítés:

Az időmérőkről és a futamokról magyar nyelvű kommentárral élő közvetítések várhatóak a M1RA hivatalos Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.

