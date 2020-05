Hivatalos: Button, ha virutálisan is, de visszatér a Forma-1-be

Egyre többen és többen állnak rajthoz a különböző Esport-eseményeken, miután a koronavírus miatt szinte megállt az élet a sportban, így többek között a Forma-1-ben is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a versenyzők ne lennének aktívak.

Soha ezelőtt nem volt ennyire népszerű és nézett az Esport, ami sorra dönti meg a különböző rekordokat, beleértve a különböző virtuális motorsportos virtuális eseményeket is. A Liberty Media is saját bajnokságot csinált, aminek az első ilyen állomásán csak két jelenlegi F1-es pilóta vett részt.

A második esemény, mely vasárnap este kerül megrendezésre a virtuális Albert Parkban a Vietnami Nagydíj eredeti időpontjában, még érdekesebb lehet, hiszen több aktív királykategóriás pilóta is leadta a nevezését.

Charles Leclerc például a testvérével fog közösen versenyezni a Ferrari színeiben, de ott lesz Alexander Albon, George Russell, Nicholas Latifi, Lando Norris és Antonio Giovinazzi is, aki az ex-F1-es pilótával, Johnny Herberttel alkot majd duót.

Remek hír, hogy Jenson Button, a 2009-es győztes is megerősítette a nevezését. Pár napja a Team Redline elit és professzionális viadalán versenyzett online a nagyközönség előtt az iRacingben, de ott a mezőny végén kellett harcolnia.

Button most az F1 2019-ben, a Forma-1 hivatalos játékában bizonyíthat. Nico Rosberg is nagyon részt szeretett volna venni ezeken az eseményeken, de egyelőre nem tud, mert nincsenek szimulátoros eszközei. Később azonban ő is csatlakozhat, akárcsak Fernando Alonso. A spanyol szintén az eszközök hiánya miatt nem tudja elfogadni a meghívásokat.

Jenson Norris csaptattársa lesz a McLarennél, így ha virtuálisan is, de visszatér a korábbi csapatához, és az F1-be. A brit bajnok 2010 és 2017 között versenyzett a legendás alakulatnak. 2017-ben azonban csak Monacóban állt rajthoz, miután Alonsónak az Indy 500-on volt jelenése.

