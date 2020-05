Hivatalos: Bereznay Dániel a Sauber Esports versenyzője marad: "Már tudom, ki lesz a csapattársam..."

Bereznay Dániel az első virtuális F1-es szezonjában a Mercedes színeiben indult a világbajnok Brendon Leigh csapattársaként, akit ugyan nem tudott legyőzni, kiváló munkát végeztek, és magabiztosan szerezték meg a konstruktőri trófeát.

A következő szezonra Dani új kihívásokat keresett magának, így az Alfa Romeo virtuális F1-es pilótája lett. A második idényben egyáltalán nem volt szerencséje, ami miatt lemaradt a bajnoki címről, de most ismét minden esélye meg lehet arra, hogy övé legyen a trófea.

A Sauber Esports megerősítette, hogy Bereznay Dániel a következő szezonban is a versenyzőjük lesz, ami nem okozhat meglepetést, mivel megvan a harmónia közöttük, és adottak a feltételek.

„Számomra ez a hosszabbítás nem egy óriási meglepetés, mivel már tavaly 2 éves szerződést írtam alá az Alfa Romeóval. Végig azt hangsúlyoztam, hogy mennyivel biztonságosabbnak éreztem magam náluk abból a szempontból, hogy hosszabb távú megbízást adtak nekem a Mercedeshez fél évéhez képest.” - mondta Dániel a hu.motorsport.com kérdésére.

„Szóval éppen ezért az azt is jelentette, hogy 2019-ben bármi is történik, a 2020-as szezonban is az Alfa Romeo színeiben fogok versenyezni, aminek nagyon örülök. Harmadikok lettünk a tavalyi év folyamán a konstruktőri bajnokságban.”

„Már tudom, hogy ki lesz a csapattársam, és előrelépés lesz, de egyelőre nem árulhatom el, hogy kiről van szó. Nekünk lesz az egyik legjobb esélyünk megnyerni a bajnokságot a 2020-as szezonban, amennyiben minden úgy alakul, mint azt elterveztük. Izgatottan várom a következő szezont, és örülök, hogy F1-es esportoló lehetek, ráadásul az Alfa Romeónál.”

