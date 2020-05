Hatalmas sztárparádé következik: Alonso, Andretti, Fittipaldi, Button, Montoya...

A The Race hosszú hetek óta minden szombaton megrendezi a saját virtuális versenyeit. A legnagyobb érdeklődést a legendás futamok vonzzák a veterán gépekkel. Nemrég Fernando Alonso is bemutatkozott a bajnokságban, és azonnal gyors tudott lenni, noha kevesebb, mint 24 órával azelőtt érkezett meg a szimulátora.

Ezúttal egy teljesen más kihívás vár a mezőnyre, mivel Indianapolis lesz a helyszín, és modern versenygépekkel fognak hajtani az oválon. A nevezési lista minden idők leglátványosabb felhozatala az online világban, amit még a valóságban is megirigyelnének.

Mint arról korábban beszámoltunk, Mario Andretti és Emerson Fittipaldi is rajthoz áll. A két legenda hatalmas név a motorsportban. Mellettük Alonso és Jenson Button is ott lesz. A kétszeres és az egyszeres F1-es világbajnok is sokat készült az eseményre, ráadásul a spanyolnak igazi tapasztalatai is vannak az Indianapolisból az Indy 500 miatt.

Ezzel együtt nem feledkezhetünk meg Castroneves, Franchitti, Montoya, De Ferran, Kanaan, Pirro, Solberg, Magnussen, Brabham, Fernandez, Priaulx, Monteiro, Herta, Turner, Salo, Papis, Jourdain, Servia, Dominguez, Liuzzi, Coronel és Plato nevezéséről sem.

Tehát nemcsak olyan pilóták lesznek ott a rajtrácson, akik versenyeztek már Indianapolisban, hanem győztek is. Egy rendkívül izgalmas és látványos versenyre számíthatunk. A The Race élő közvetítése a különböző kategóriákkal magyar idő szerint 18 órakor veszi kezdetét az oldal hivatalos YouTube csatornáján.